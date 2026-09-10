Роками Росія намагалася привласнити цю страву, перетворюючи її на інструмент культурної експансії. Проте зараз дискусія остаточно закрита – і крапку у ній поставили не емоції, а беззаперечні міжнародні документи, історичні праці та рішення ЮНЕСКО. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Цікаві свідчення іноземців: що ми знаємо про борщ з архівних документів?

Щоб знайти справжнє коріння борщу, нам навіть не потрібні ані українські, ані тим більше російські джерела. Достатньо відкрити монументальні праці європейських дослідників. Справжній прорив у розумінні побуту наших предків дають записи, пов'язані з епохою XVI століття, коли українські землі вже інтегрувалися в європейський простір у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства.

Саме з цього часу європейські мандрівники та хроністи починають звертати увагу на унікальні звички місцевого населення. Вивчаючи побут східних земель, вони фіксували особливу пристрасть жителів до простої, але поживної юшки, яка кардинально відрізнялася від західноєвропейської кухні.

Латинські ботанічні тексти та гербарії детально описують її як кислий відвар, приготований із рослини Heracleum sphondylium (борщівник звичайний). Саме ця дикоросла рослина, яку масово збирали на території сучасної України, дала назву страві. Європейські джерела чітко локалізують масове споживання цього прадавнього "зеленого борщу" саме у руських, тобто українських, землях, відзначаючи це як глибоку місцеву традицію, що формувалася століттями.

Міжнародні документи описують борщ на повноцінно задокументований щоденний ритуал. Одним із найцінніших доказів є рукописний щоденник німецького купця з Данцига (сучасного Гданська) Мартіна Ґруневеґа – у 1584 році він здійснив тривалу подорож торговими шляхами до Києва.

Його записи, зроблені німецькою мовою і збережені в європейських архівах, є безцінним джерелом правди. Ґруневеґ з німецькою педантичністю описує побут киян – і він зазначає, що "русини купують борщ рідко або ніколи, тому що кожен готує його у себе вдома сам, оскільки це їхня повсякденна їжа і питво". Кожен – це і бідняк, і заможний.

Що ми знаємо про походження борщу: дивіться відео Znaem24

Німецький мандрівник прямо називає страву місцевим словом, транслітеруючи його латиницею – Bortsch. Він підкреслює, що це масовий, суто локальний феномен київського побуту, який вражає своєю повсюдністю.

Ботанічна еволюція та остаточний вердикт: чий борщ?

З часом борщ еволюціонував, змінивши свій колір із зеленого на насичений рубіновий. І цей процес також відбувався на тлі загальноєвропейських ботанічних змін. Англійський ботанік Джон Джерард у своїй фундаментальній праці Herball, or Generall Historie of Plantes 1597 року описує поширення буряка в Європі. Згодом саме на українських чорноземах цей коренеплід знайшов ідеальні умови, назавжди змінивши місцеву рецептуру та витіснивши дикий борщівник.

У XVII столітті французький військовий інженер і картограф Гійом Левассер де Боплан, який провів багато років на території України, видав у Руані свій знаменитий "Опис України" (Description d'Ukranie). І хоч саме про борщ він не згадував, француз детально задокументував багатство місцевої агрокультури та раціон козаків, що давав воїнам силу і здоров'я. Європейські мандрівники того часу незмінно фіксували унікальну гастрономічну культуру українського народу, яка спиралася на щедрість місцевої землі.

Сьогодні, у 2026 році, ми можемо з абсолютною впевненістю констатувати, що міф про "російський борщ" зруйнований вщент. І зробили це навіть не сучасні політики, а ще давні європейські хроністи, німецькі купці, французькі картографи та англійські ботаніки.

А також ми маємо рішення Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яке ще у 2022 році внесло культуру приготування українського борщу до списку спадщини, що потребує термінової охорони. Це рішення стало лише констатацією факту – сучасною юридичною печаткою на традиціях, яким багато століть.

Усі ми знаємо, що борщ – це не просто їжа. Це рідкий, гарячий та смачний літопис нашого народу. Його коріння глибоко вростає у сиві століття, його інгредієнти зафіксовані у латинських манускриптах, а його українська ідентичність захищена міжнародним правом. І жодна імперія не здатна переписати цю історію.