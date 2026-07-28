Именно потому история этой цивилизации оказывается гораздо более интересной, чем кажется на первый взгляд. И 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Клеопатра жила совсем недавно – по сравнению с пирамидами

Клеопатра VII правила в I веке до нашей эры, а Великие пирамиды Гизы возводились еще в III тысячелетии до нашей эры – то есть между ними лежит гораздо большая дистанция, чем между Клеопатрой и нами. Эта простая, но поразительная арифметика ломает немало стереотипов о Египте – эту древнюю страну современное воображение часто зря сливает в одну неподвижную "фараонскую" массу. На самом деле египетская цивилизация была более продолжительной, сложной и во многом исторически более близкой к античному Средиземноморью, чем к эпохе пирамид.

Сфинкс, пирамиды, боги-фараоны – да, все это о Египте, но не обо всем, а главным образом о периоде Древнего царства, продолжавшемся примерно с 2613 до 2181 года до нашей эры. В это время были возведены пирамиды Гизы – при власти Хуфу, Хафры и Менкаура, и, заметим, это было более 4 тысяч лет назад. Позже наступят Среднее царство, Новое, Третий переходный период, Поздний период, а потом – Птолемеевский Египет, к которому принадлежала Клеопатра. Это тоже давно, но лишь едва за 2000 лет назад.

Это означает, что Клеопатра жила не "во времена пирамид", а гораздо ближе к римскому миру, эллинистической культуре и политическим драмам Средиземноморья. Ее Египет был не страной строителей пирамид, а государством поздней античной мощи, которая уже давно унаследовала, переосмыслила и приспособила для себя огромное наследие прошлых эпох. Пирамиды же уже в то время стояли старыми, как каменные свидетели давно забытого государства.

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Почему даже пирамиды – это не "начало Египта"?

Еще один устойчивый миф о Египте – якобы пирамиды и являются началом египетской истории. На самом деле нет, источники показывают гораздо более глубокий горизонт. Следы человеческого присутствия в долине Нила достигают не менее 6000 года до нашей эры (более 8000 лет назад), и организованное земледелие началось примерно тогда же.

Более того, иероглифическое письмо сформировалось между 3400 и 3200 годами до нашей эры, то есть также до пирамид, а мумификацию практиковали еще около 3500 до нашей эры. Проще говоря, задолго до строительства Великих пирамид у Египта уже было тысячелетие опыта – аграрного, религиозного, административного и технологического.

А пирамиды – это не "рождение" Египта, а его мощный, блестящий и очень амбициозный этап. При Древнем царстве архитектура достигла невиданного размаха, при фараоне Джосера на плато Саккара предстала первая ступенчатая пирамида, созданная Имхотепом, позже пришла эра Великих пирамид, и Гиза стала символом власти фараонов. Но фараоны – не синоним всего Египта.

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Почему Сфинкс и пирамида Хеопса поражали зрителей далеко не всегда?

Пирамиды в Гизе не являлись застывшей музейной сценой все эти тысячелетия. Великая пирамида Хеопса (Хуфу) в античности и позже являлась частью живого исторического ландшафта – ее грабили еще в древности, а после римского завоевания 30 года до нашей эры место пришло в упадок, ибо внимание новой власти сместилось к Александрии. Лишь впоследствии памятник вновь стал объектом систематического внимания исследователей, и аж в XIX веке его начали изучать европейские археологи нового времени.

Со Сфинксом история еще более интересная. Традиционно его связывают с правлением Хафры, это примерно 2558 – 2532 годы до нашей эры, то есть с эпохой Древнего царства. В то же время есть и многочисленные альтернативные гипотезы – самая известная принадлежит геологу Роберту Шоху, который по специфическим следам водной эрозии на известняке оценил возраст Сфинкса в 7 – 10 тысяч лет.

Другие популярные исследователи Грэм Гэнкок и Роберт Бьювелл дополнили эту гипотезу астрономическими расчетами, утверждая, что монумент был возведен около 10500 года до нашей эры, когда фигура льва на рассвете идеально смотрела на одноименное созвездие Льва. Большинство этих теорий не поддерживает академическая египтология, но они остаются очень популярными – ведь наука до сих пор не имеет всех ответов.

Интересный факт: нубийский мир, который сегодня ассоциируют с Суданом, также сохранил много пирамид. Нубия развивалась рядом с Египтом, но не была его копией. Она имела собственные царские династии, свою архитектуру и свой взгляд на власть, так что пирамиды в Судане – это не дополнение к египетской истории, а отдельная крупная глава истории Нила.

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Почему мы так часто ошибаемся, глядя на Египет?

Причина проста – Египет слишком давно стал символом, а символы любят упрощение. Они сжимают время, выравнивают разницу между эпохами и создают иллюзию, будто все древнеегипетское написано на одном языке и одним почерком. Но история Нила – это не одна длинная сцена, а целая эпопея, где менялись династии, религиозные акценты, внешние влияния и даже столицы.

Птолемеевский Египет, в котором жила Клеопатра – это было государство после Александра Македонского, государство греков, египтян и римского давления, где старые традиции сосуществовали с новыми политическими реалиями. Именно поэтому Клеопатра – не "последний фараон Египта пирамид", а правительница совсем других исторических времен.

Египет не являлся статической цивилизацией каменных масок. Он был подвижным, гибким и удивительно длительным по времени. Его история начинается задолго до пирамид, проходит через тысячелетия перемен и доходит до Клеопатры уже как правительницы мира, в котором античность касается Рима. И именно поэтому следует смотреть на него внимательнее – потому что тогда открывается множество новых интересностей.