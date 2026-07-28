Саме тому історія цієї цивілізації виявляється набагато цікавішою, ніж здається на перший погляд. І 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Клеопатра жила геть не так давно – порівняно з пірамідами

Клеопатра VII правила у I столітті до нашої ери, а Великі піраміди Гізи зводилися ще в III тисячолітті до нашої ери – тобто між ними лежить набагато більша дистанція, ніж між Клеопатрою і нами. Ця проста, але разюча арифметика ламає чимало стереотипів про Єгипет – цю давню країну сучасна уява часто дарма зливає в одну нерухому "фараонську" масу. Насправді єгипетська цивілізація була тривалішою, складнішою й багато в чім історично ближчою до античного Середземномор'я, ніж до епохи пірамід.

Сфінкс, піраміди, боги-фараони – так, все це про Єгипет, але не про весь, а головно про період Стародавнього царства, що тривав приблизно від 2613 до 2181 року до нашої ери. Саме тоді були зведені піраміди Гізи – за правління Хуфу, Хафри та Менкаура, і, зауважимо, це було понад 4 тисячі років тому. Пізніше настануть Середнє царство, Нове, Третій перехідний період, Пізній період, і вже потім – Птолемеївський Єгипет, до якого належала Клеопатра. Це також давно, але лише ледь за 2000 років тому.

Це означає, що Клеопатра жила не "в часи пірамід", а набагато ближче до римського світу, елліністичної культури й політичних драм Середземномор'я. Її Єгипет був не країною будівничих пірамід, а державою пізньої античної потуги, яка вже давно успадкувала, переосмислила і пристосувала для себе величезну спадщину минулих епох. Піраміди ж вже у той час стояли старими, мов кам’яні свідки давно забутої держави.

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Чому навіть піраміди – це не "початок Єгипту"?

Ще один стійкий міф про Єгипет – нібито піраміди і є початком єгипетської історії. Насправді ні, джерела показують набагато глибший горизонт. Сліди людської присутності у долині Нілу сягають щонайменше до 6000 року до нашої ери (понад 8000 років тому), і організоване землеробство почалося приблизно тоді само.

Ба більше, ієрогліфічне письмо сформувалося між 3400 і 3200 роками до нашої ери, тобто також до пірамід, а муміфікацію практикували ще близько 3500 року до нашої ери. Простіше кажучи, задовго до будівництва Великих пірамід Єгипет уже мав тисячоліття досвіду – аграрного, релігійного, адміністративного і технологічного.

А піраміди – це не "народження" Єгипту, а його могутній, блискучий та дуже амбітний етап. За Стародавнього царства архітектура досягла небаченого розмаху, за фараона Джосера на плато Саккара постала перша ступенева піраміда, створена Імхотепом, пізніше прийшла ера Великих пірамід, і Гіза стала символом влади фараонів. Але фараони – не синонім усього Єгипту.

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Чому Сфінкс і піраміда Хеопса вражали глядачів далеко не завжди?

Піраміди у Гізі не були застиглою музейною сценою всі ці тисячоліття. Велика піраміда Хеопса (Хуфу) в античності й пізніше була частиною живого історичного ландшафту – її грабували ще у давнину, а після римського завоювання 30 року до нашої ери місце занепало, бо увага нової влади змістилася до Александрії. Лише значно згодом пам'ятка знову стала об'єктом систематичної уваги дослідників, і аж у XIX столітті її почали вивчати європейські археологи нового часу.

Зі Сфінксом історія ще цікавіша. Традиційно його пов’язують із правлінням Хафри, це приблизно 2558 – 2532 роки до нашої ери, тобто з добою Стародавнього царства. Водночас є й численні альтернативні гіпотези – найвідоміша належить геологу Роберту Шоху, який через специфічні сліди водної ерозії на вапняку оцінив вік Сфінкса у 7 – 10 тисяч років.

Інші популярні дослідники Грем Генкок і Роберт Бьювел доповнили цю гіпотезу астрономічними розрахунками, стверджуючи, що монумент було зведено близько 10500 року до нашої ери, коли фігура лева на світанку ідеально дивилася на однойменне сузір'я Лева. Більшість із цих теорій не підтримує академічна єгиптологія, але вони залишаються дуже популярними – адже наука досі не має всіх відповідей.

Цікавий факт: нубійський світ, який сьогодні асоціюють із Суданом, також зберіг багато пірамід. Нубія розвивалася поруч із Єгиптом, але – не була його копією. Вона мала власні царські династії, свою архітектуру і свій погляд на владу, тож піраміди у Судані – це не додаток до єгипетської історії, а окрема велика глава історії Нілу.

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Чому ми так часто помиляємося, дивлячись на Єгипет?

Причина проста – Єгипет занадто давно став символом, а символи полюбляють спрощення. Вони стискають час, вирівнюють різницю між епохами та створюють ілюзію, ніби все давньоєгипетське написане однією мовою й одним почерком. Але історія Нілу – це не одна довга сцена, а ціла епопея, де змінювалися династії, релігійні акценти, зовнішні впливи й навіть столиці.

Птолемеївський Єгипет, у якому жила Клеопатра – це була держава після Олександра Македонського, держава греків, єгиптян і римського тиску, де стародавні традиції співіснували з новими політичними реаліями. Саме тому Клеопатра — не "останній фараон Єгипту пірамід", а правителька геть іншої історичної доби.

Єгипет не був статичною цивілізацією кам'яних масок. Він був рухомим, гнучким і дивовижно тривалим у часі. Його історія починається задовго до пірамід, проходить через тисячоліття змін і доходить до Клеопатри вже як до правительки світу, в якому античність торкається Риму. І саме тому варто дивитися на нього уважніше – бо тоді відкривається безліч нових цікавинок.