Он разгромил регулярную армию Бурбонов, что в итоге привело к настоящему политическому землетрясению, изменившему карту Европы. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Поход "красных рубашек": как тысяче отчаянных удалось сшить разорванную страну?

На политической карте Европы середины XIX века не было никакой Италии. Был лишь пестрый, разорванный на куски географический концепт, который австрийский канцлер Клеменс фон Меттерних пренебрежительно называл "чисто географическим понятием". На севере господствовали австрийские штыки и амбициозное Сардинское королевство (Пьемонт), в центре стояло непоколебимое Папское государство при поддержке французских штыков, а на юге раскинулось Королевство Обеих Сицилий под властью династии Бурбонов – консервативная, аграрная, но богатая и хорошо вооруженная монархия.

И вот в этот мир, где судьбы наций решались в кулуарах роскошных дворцов Вены, Парижа и Лондона, врывается человек с лицом льва, в пончо южноамериканского гаучо и в яркой красной рубашке – Джузеппе Гарибальди. Человек-легенда, гений партизанской войны, идеалист, доказавший, что историю творят не только короли и дипломаты, но и смельчаки, готовые умереть за идею. Его "Экспедиция Тысячи" (Spedizione dei Mille) в 1860 году стала не просто военной кампанией, а политическим землетрясением, которое изменило архитектуру Европы и создало новое государство.

Как же ему это удалось? Весной 1860 года на Сицилии вспыхнуло очередное восстание против молодого неаполитанского короля Франциска II Бурбона – его жестоко потушили, но далеко не все искры. Гарибальди, который в то время находился в Пьемонте, увидел в этой ситуации исторический шанс, и решил идти на помощь сицилийцам. Премьер-министр Пьемонта, хитрый и прагматичный граф Камилло Бенсо ди Кавур (в марте 1861 года именно он станет первым премьер-министром объединенного Королевства Италия), официально не мог поддержать этот авантюрный поход – ведь это означало бы войну с Неаполем и вмешательство больших держав. Но Кавур закрыл глаза на подготовку экспедиции.

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В ночь с 5 на 6 мая 1860 года из порта Куарто недалеко от Генуи отплыли два старых колесных парохода – Piemonte и Lombardo. На их борту – всего 1089 добровольцев. Это был срез итальянского общества – студенты, врачи, ремесленники, юристы, ветераны предыдущих кампаний. Самому молодому, Джузеппе Маркетти, было всего 10 лет, самому старшему – 69. Большинство из них были родом с севера Италии (особенно из Бергамо, которое впоследствии назовут "Городом Тысячи"), а вооружены эти люди были устаревшими мушкетами, у многих из которых даже не было штыков. К тому же у них почти не было угля, провизии и боеприпасов.

Против них стояла регулярная армия Бурбонов численностью более 25 000 солдат только на самой Сицилии, поддержанная мощным флотом – с военной точки зрения поход Гарибальди был чистым самоубийством. Но у Джузеппе было то, чего не было у генералов Бурбонов – абсолютная вера в свою миссию и феноменальная харизма, заставлявшая людей следовать за ним даже в ад. А потом он еще и совершил гениальный политический ход, что соединил революционный порыв масс с легитимностью монархии, успокоив тем самым европейские дворы.

Это произошло 11 мая, когда корабли Гарибальди приблизились к западному побережью Сицилии, к порту Марсала. Там стояли два британских военных корабля, защищавшие, собственно, британские предприятия по производству популярного местного вина – и именно из-за них неаполитанские крейсеры не решились открыть массированный огонь по порту, опасаясь спровоцировать международный инцидент. В результате гарибальдийцы благополучно высадились на берег – это был первый триумф удачи, которая будет сопровождать "красные рубашки" на протяжении всей кампании. А выйдя на берег, Гарибальди провозгласил себя диктатором Сицилии от имени Виктора Эммануила II, короля Италии.

15 мая у холмов Калатафими "Тысяча Гарибальди", к которой присоединились несколько сотен местных крестьян, столкнулась с регулярными войсками Бурбонов, и произошло жестокое сражение. Когда потери стали катастрофическими, а боеприпасы почти закончились, Гарибальди воскликнул свою бессмертную фразу: "Здесь мы создаем Италию или умираем!" Невероятно, но штыковая атака, к которой тут же прибегли гарибальдийцы, сломила психологическое сопротивление неаполитанцев – они отступили. Эта победа "красных рубашек" не имела большого стратегического значения, но ее психологический эффект был колоссальным – Сицилия поверила в Гарибальди.

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После Калатафими путь лежал в Палермо – столицу острова. Гарибальди применил блестящую тактику партизанской войны и совершил сложный маневр через горы, обманув неаполитанских генералов, которые ждали его на главных дорогах, и 27 мая внезапно ворвался в город, а тот вспыхнул восстанием. Горожане возводили баррикады, женщины бросали из окон мебель на головы королевских солдат. У неаполитанцев в городе было более 20 000 солдат и поддержка флота, но они запаниковали и попросили о перемирии. В конце концов армия Бурбонов с позором покинула Палермо.

Обратите внимание: конечно, поход Гарибальди не был сплошной романтической сказкой. На Сицилии столкнулись две революции – политическая, за объединение Италии, и социальная. Местные крестьяне, веками страдавшие от гнета землевладельцев, восприняли приход Гарибальди как сигнал к перераспределению земли и уничтожению аристократии. В городке Бронте в августе вспыхнул кровавый бунт – крестьяне убивали местных нотаблей и жгли их дома. Гарибальди, которому нужна была поддержка сицилийской элиты, безжалостно подавил восстание. Этот эпизод демонстрирует сложность Рисорджименто – ради создания единого государства Гарибальди пришлось пожертвовать социальной справедливостью.

После взятия Палермо к Гарибальди начали массово прибывать добровольцы со всей Европы, и его армия выросла до десятков тысяч. В июле он одержал решающую победу при Милаццо, окончательно очистив Сицилию от войск Бурбонов. В августе же пересек Мессинский пролив и высадился на материковой части Италии – в Калабрии. Поход на Неаполь напоминал триумфальное шествие – армия Бурбонов таяла на глазах, солдаты бежали или переходили на сторону Гарибальди. 7 сентября он въехал в Неаполь на поезде, опередив свою армию, лишь в сопровождении нескольких офицеров. Король Франциск II просто сбежал.

26 октября 1860 года вблизи городка Теано состоялась историческая встреча. Джузеппе Гарибальди, властелин половины Италии, встретился с королем Пьемонта Виктором Эммануилом II. И вот там Гарибальди снял шляпу и уважил монарха словами: "Приветствую первого короля Италии!" В этот момент он добровольно передал всю завоеванную им власть, все территории, отвоеванные кровью его добровольцев, именно Виктору Эммануилу. Он отказался от титулов, наград и богатств, а с собой взял лишь мешок семян для сада и немного кофе – и отплыл на свой скалистый остров Капрера. Впрочем, ненадолго – но это уже совсем другая история.

В общем, "Поход Тысячи" – это уникальный феномен в мировой истории. Это история о том, как идеализм, умноженный на тактический гений и благоприятную геополитическую конъюнктуру, способен разрушать империи. Гарибальди не просто завоевал Сицилию и Неаполь – он заложил эмоциональный фундамент итальянской нации. Он убедительно доказал, что Италия – это не просто "географическое понятие", а живой организм, способный бороться за свое существование.