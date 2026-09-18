ЦРУ впоследствии суждено было стать самым влиятельным, самым загадочным и самым противоречивым инструментом американской геополитики. И 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как сбор информации превратился в искусство тайных переворотов?

После Второй мировой войны Соединенные Штаты оказались на вершине глобальной мощи, но эта вершина была окутана густым туманом паранойи. Железный занавес уже опустился на Европу, и Вашингтон в панике боялся нового Перл-Харбора – внезапного удара, только на этот раз со стороны Советского Союза. Между тем Управление стратегических служб (OSS) было расформировано – и оставило после себя вакуум, который нужно было заполнить.

Трумэн хотел создать лишь глобальный информационный хаб, аналитический центр, который бы собирал разрозненные данные и предоставлял ему четкую картину мира. Он категорически не желал создания "американского гестапо". Однако логика Холодной войны диктовала свои безжалостные правила, и очень быстро новое агентство превратилось в липкую тень внешней политики США – тень, действовавшая там, где официальная дипломатия была бессильна, и оставлявшая следы, от которых Вашингтон десятилетиями не мог отмыться.

Трансформация ЦРУ из аналитического бюро в глобальный синдикат секретных операций произошла едва ли не молниеносно. Ключевым моментом стала директива Совета национальной безопасности NSC 10/2, принятая в 1948 году. Этот документ, опираясь на доктрину сдерживания Джорджа Кеннана, официально разрешил проведение секретных операций за рубежом при одном условии – правительство США должно иметь возможность правдоподобно отрицать свою причастность (plausible deniability). Это развязало руки архитекторам "невидимой войны", таким как Аллен Даллес, который впоследствии возглавил Управление.

Управление тем временем быстро поняло, что просто наблюдать за миром недостаточно – его можно и формировать. В 1953 году ЦРУ провело операцию "Аякс" в Иране, свергнув демократически избранного премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка, который осмелился национализировать нефтяную промышленность. В следующем году под кодовым названием "PBSuccess" ЦРУ организовало переворот в Гватемале, отстранив президента Хакобо Арбенса в интересах американской корпорации United Fruit Company.

Эти первые "успехи" создали опасную иллюзию всемогущества. Действия ЦРУ неизбежно влекли за собой феномен, получивший в американской политологии название blowback (обратный удар). Свержение Мосаддыка заложило фундамент для Исламской революции 1979 года, а вмешательство в Латинской Америке породило десятилетия кровавых гражданских войн и антиамериканских настроений. Тень, созданная для защиты государства, начала порождать для него новых врагов, действуя за пределами международного права и морали.

Самое интересное из истории американского ЦРУ: смотрите видео FaridGovoryt

Почему демократическая система оказалась уязвимой перед собственным тайным щитом?

Главный парадокс существования ЦРУ заключается в фундаментальном конфликте между природой открытого демократического общества и необходимостью в полностью секретной, неподотчетной институции. В течение первых десятилетий своего существования Управление функционировало практически без какого-либо парламентского контроля. Конгрессмены зачастую сами не хотели знать подробностей, предпочитая оставаться в неведении относительно того, как именно куется американская гегемония.

Этот пузырь безнаказанности лопнул в 1970-х годах. На волне Уотергейтского скандала американское общество узнало ужасную правду о том, чем на самом деле занималась их разведка. Комитет Сената под руководством Фрэнка Черча в 1975 году выявил шокирующие факты – от планирования убийств иностранных лидеров (таких как Патрис Лумумба в Конго или Фидель Кастро на Кубе) до незаконной слежки за американскими гражданами и жутких экспериментов по контролю над разумом в рамках программы MKUltra.

Расследование Комитета Черча стало водоразделом, после которого США попытались накинуть на свою тень законодательную петлю, создав постоянные комитеты по разведке. Однако история показала, что контролировать такой аппарат до конца невозможно. После терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ вновь получило беспрецедентные полномочия, что привело к созданию секретных тюрем (black sites) и применению "усиленных методов допроса", которые международное сообщество однозначно классифицирует как пытки.

Сегодня, в 2026 году, оглядываясь на почти восемь десятилетий истории ЦРУ, можно констатировать, что Управление выполнило свою первоначальную задачу – США выиграли Холодную войну и не допустили нового глобального конфликта на своей территории. Но цена этого успеха оказалась колоссальной. Накинутая 18 сентября 1947 года тень на весь американский государственный организм до сих пор всегда опережает официальный Вашингтон, иногда защищая его от реальных угроз, а иногда втягивая в самые мрачные углы мировой истории, где стирается грань между добром и злом.