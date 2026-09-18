ЦРУ згодом судилося стати найвпливовішим, найзагадковішим і найсуперечливішим інструментом американської геополітики. І 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як збір інформації еволюціонував у мистецтво таємних переворотів?

Після Другої світової війни Сполучені Штати опинилися на вершині глобальної могутності, але ця вершина була оповита густим туманом параної. Залізна завіса вже опустилася на Європу, і Вашингтон панічно боявся нового Перл-Гарбора – раптового удару, тільки цього разу від Радянського Союзу. Тим часом Управління стратегічних служб (OSS) розпустили – і воно залишило по собі вакуум, який потрібно було заповнити.

Трумен хотів створити лише глобальний інформаційний хаб, аналітичний центр, який би збирав розрізнені дані та клав йому на стіл чітку картину світу. Він категорично не бажав створення "американського гестапо". Проте логіка Холодної війни диктувала свої безжальні правила, і дуже швидко нове агентство перетворилося на липку тінь зовнішньої політики США – тінь, яка діяла там, де офіційна дипломатія була безсилою, і залишала сліди, від яких Вашингтон десятиліттями не міг відмитися.

Трансформація ЦРУ з аналітичного бюро на глобальний синдикат таємних операцій відбулася чи не блискавично. Ключовим моментом стала директива Ради національної безпеки NSC 10/2, ухвалена у 1948 році. Цей документ, спираючись на доктрину стримування Джорджа Кеннана, офіційно дозволив проведення таємних операцій за кордоном за однієї умови – уряд США повинен мати можливість правдоподібно заперечити свою причетність (plausible deniability). Це розв'язало руки архітекторам невидимої війни, таким як Аллен Даллес, який згодом очолив Управління.

Управління тим часом швидко зрозуміло, що просто спостерігати за світом недостатньо – його можна й формувати. У 1953 році ЦРУ провело операцію "Аякс" в Ірані, поваливши демократично обраного прем'єр-міністра Мохаммеда Мосаддика, який наважився націоналізувати нафтову промисловість. Наступного року під кодовою назвою "PBSuccess" ЦРУ організувало переворот у Гватемалі, усунувши президента Хакобо Арбенса в інтересах американської корпорації United Fruit Company.

Ці перші "успіхи" створили небезпечну ілюзію всемогутності. Дії ЦРУ неминуче тягнули за собою феномен, який в американській політології дістав назву blowback (зворотний удар). Повалення Мосаддика заклало фундамент для Ісламської революції 1979 року, а втручання у Латинській Америці породило десятиліття кривавих громадянських війн та антиамериканських настроїв. Тінь, створена для захисту держави, почала генерувати для неї нових ворогів, діючи поза межами міжнародного права та моралі.

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Чому демократична система виявилася вразливою перед власним таємним щитом?

Головний парадокс існування ЦРУ полягає у фундаментальному конфлікті між природою відкритого демократичного суспільства та потребою у цілком таємній, непідзвітній інституції. Протягом перших десятиліть свого існування Управління функціонувало майже без жодного парламентського контролю. Конгресмени часто самі не хотіли знати деталей, вважаючи за краще залишатися у невіданні щодо того, як саме кується американська гегемонія.

Ця бульбашка безкарності луснула у 1970-х роках. На хвилі Вотергейтського скандалу американське суспільство дізналося жахливу правду про те, чим насправді займалася їхня розвідка. Комітет Сенату під керівництвом Френка Черча у 1975 році витягнув на світло шокові факти – від планування вбивств іноземних лідерів (таких як Патріс Лумумба у Конго чи Фідель Кастро на Кубі) до незаконного стеження за американськими громадянами та моторошних експериментів з контролю над розумом у рамках програми MKUltra.

Розслідування Комітету Черча стало вододілом, після якого США спробували накинути на свою тінь законодавчий зашморг, створивши постійні комітети з розвідки. Однак історія показала, що контролювати такий апарат до кінця неможливо. Після терактів 11 вересня 2001 року ЦРУ знову отримало безпрецедентні повноваження, що призвело до створення секретних в'язниць (black sites) та застосування "посилених методів допиту", які міжнародна спільнота однозначно класифікує як тортури.

Сьогодні, у 2026 році, озираючись на майже вісім десятиліть історії ЦРУ, можна констатувати, що Управління виконало своє початкове завдання – США виграли Холодну війну і не допустили нового глобального конфлікту на своїй території. Але ціна цього успіху виявилася колосальною. Накинута 18 вересня 1947 року тінь на весь американський державний організм досі завжди йде попереду офіційного Вашингтона, іноді захищаючи його від реальних загроз, а іноді втягуючи у найтемніші кутки світової історії, де стирається межа між добром і злом.