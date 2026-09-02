Ведь речь идет фактически об одной из самых масштабных, кровавых и дорогостоящих геополитических авантюр в истории человечества. Об эпохе, когда религиозный экстаз тесно переплетался с жестким финансовым расчетом, а путь к спасению души лежал через нарушение всех возможных заповедей. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Кто больше всего потерял от крестовых походов?

Когда в ноябре 1095 года на Клермонском соборе Папа Римский Урбан II произнес свою историческую речь, призывая освободить Гроб Господень, он пытался решить не только теологические, но и вполне прагматические земные проблемы. Европа конца XI века страдала от политической разобщенности, а континент раздирали бесконечные кровавые междоусобицы – тысячи вооруженных до зубов рыцарей часто терроризировали собственное население и воевали с соседями за власть и статус.

Поэтому крестовый поход стал для Церкви инструментом перенаправления этой агрессии за пределы христианского мира. Папа предложил рыцарям уникальную возможность – применить свои военные навыки не для греховных междоусобиц, а ради священной цели, получив за это полное отпущение грехов. То был своеобразный средневековый предохранительный клапан, который помог превратить хаос в вооруженное паломничество.

Самый устойчивый миф, до сих пор блуждающий по страницам популярных изданий – якобы на Восток отправлялись преимущественно бедные младшие сыновья, лишенные наследства, которые искали легкой наживы и новых земель. На самом деле все буквально наоборот – крестовый поход, по крайней мере первый, был делом самых зажиточных слоев. Но это была не инвестиция ради прибыли, а колоссальный финансовый пылесос, высасывавший ресурсы из европейской экономики.

Интересные факты о крестовых походах: смотрите видео otaman2014

Чтобы экипировать одного рыцаря для путешествия на Ближний Восток, требовались астрономические суммы. Рыцарь не путешествовал один – ему требовались боевые (а такой стоил как современный элитный спорткар) и вьючные лошади, оруженосцы, слуги, палатки, запасы провианта, сменное оружие и дорогая кольчуга. Стоимость участия в Первом крестовом походе равнялась доходу рыцаря за 4 или 5 лет. Это как если бы современный топ-менеджер продал свой дом, машины, акции, да еще взял огромный кредит – и все это только для того, чтобы отправиться на войну в чужую страну, из которой у него были все шансы не вернуться.

Откуда же брались деньги? И здесь на сцену выходит Католическая церковь и ее монастыри, которые в то время были едва ли не единственными институтами, располагавшими запасами наличности. Рыцари, графы и герцоги массово закладывали или продавали свои родовые замки, леса и виноградники епископствам. Впрочем, и для самой Церкви это часто становилось огромным финансовым бременем – аббатам приходилось распродавать золотые реликвии и церковную утварь, чтобы предоставить крестоносцам кредиты. Те же аристократы, которые выживали и возвращались домой, часто оказывались абсолютными банкротами – ведь добыча, захваченная на Востоке, редко покрывала даже половину расходов на экспедицию.

А кто больше всего заработал на крестовых походах?

Крестовые походы были актом беспрецедентного религиозного самопожертвования, граничащего с расточительством – европейская элита фактически покупала себе место в раю за счет собственного земного разорения. Но это не значит, что на этом никому не удалось заработать реальный капитал. Настоящими бенефициарами священных войн стали итальянские морские республики – Венеция, Генуя и Пиза. Потому что они быстро поняли, что логистика – это гораздо более прибыльный бизнес, чем размахивание мечом в пустыне, и тогда превратили крестовые походы в самый успешный логистический стартап Средневековья.

Апогеем этого циничного капитализма стал Четвертый крестовый поход 1202 – 1204 годов. Венецианский дож Энрико Дандоло, слепой, но чрезвычайно хитрый политик, заключил с крестоносцами контракт на перевозку армии за 85 тысяч серебряных марок. Когда выяснилось, что у "воинов Христа" нет таких денег, Дандоло предложил им отработать долг. Тогда крестоносцы по приказу Венеции вырезали жителей конкурирующего христианского города Задар в Далмации, а затем еще и взяли штурмом, разграбили и сожгли Константинополь, крупнейший христианский город мира. Это был классический рейдерский захват государственного масштаба, прикрытый крестом.

Что стоит знать о крестовых походах: смотрите видео bazovana_istoriya

Еще одним феноменальным экономическим следствием крестовых походов стало появление первой в мире транснациональной банковской системы. Орден бедных рыцарей Христа и Храма Соломона, известных как тамплиеры, быстро понял, что возить сундуки с золотом через полную разбойников Европу и море – это самоубийство. Они изобрели дорожные чеки (аккредитивы) – паломник мог сдать свое золото в лондонском или парижском отделении Ордена, получить зашифрованный пергамент, а по прибытии в Иерусалим или Акру обменять его на наличные, уплатив комиссию.

Тамплиеры стали кредиторами королей, финансировали войны и строительство соборов, создав финансовую империю, которая не подчинялась ни одному монарху, кроме Папы. Их могущество стало настолько угрожающим, что в 1307 году французский король Филипп IV Красивый был вынужден уничтожить Орден просто для того, чтобы списать свои колоссальные государственные долги.

Но самое главное наследие крестовых походов, которое европейцы ощущают на себе до сих пор – это налоги. До конца XII века монархи жили преимущественно за счет доходов от своих личных владений. Но в 1187 султан Саладин отвоевал Иерусалим, и Европу охватила паника – тогда в следующем году для финансирования Третьего крестового похода английский король Генрих II и французский Филипп II Август ввели так называемую "десятину Саладина" (Saladin Tithe). Это фактически был первый в истории Европы общенациональный налог на движимое имущество и доходы, который взимался централизованно. С тех пор государство начало легально проверять карманы каждого гражданина.