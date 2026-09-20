Неудивительно, что правительства десятков стран лихорадочно приступили к работе над документом, который должен был стать новым Священным Писанием для международной дипломатии – Уставом Организации Объединенных Наций. Почему это было крайне важно, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Почему Лига Наций стала синонимом провала, и как создатели ООН пытались избежать ее судьбы?

Устав ООН был подписан еще 26 июня 1945 года в Сан-Франциско, но официально вступил в силу 24 октября, когда его ратифицировало большинство подписавшихся стран. Сентябрь был тем критическим переходным периодом, когда идея глобального предохранителя превращалась из чернил на бумаге в реальный геополитический инструмент. А такой был крайне необходим, ведь мир стоял на страшном перепутье, осознавая, что третью глобальную мясорубку цивилизация просто не переживет.

Чтобы понять анатомию ООН, нам нужно взглянуть на ее мертворожденного предшественника – Лигу Наций. Созданная после Первой мировой войны на волне идеализма Вудро Вильсона, Лига оказалась колоссом на глиняных ногах. У нее не было ни собственных вооруженных сил, ни действенного механизма принуждения. Когда Японская империя вторглась в Маньчжурию в 1931 году, а фашистская Италия – в Эфиопию в 1935, Лига Наций смогла лишь выразить глубокую озабоченность и принять беззубые резолюции. Она была клубом джентльменов, которые пытались остановить уличную драку правилами этикета.

Создатели ООН решили строить новую организацию на принципах жесткого прагматизма, а не слепого идеализма. Президент США Франклин Делано Рузвельт предложил концепцию "Четырех полицейских" (речь шла о США, Великобритании, СССР и Китае, а впоследствии в список добавили Францию). Идея заключалась в том, что глобальный мир могут обеспечить только те, кто обладает реальной силой, чтобы его навязать.

Так родился Совет Безопасности ООН – ядро новой организации. Право вето, предоставленное пяти постоянным членам, часто подвергается критике, но в 1945 году это был единственный способ удержать самые могущественные государства за одним столом. Более того, без права вето ни Вашингтон, ни Москва никогда бы не поставили свои подписи под Уставом, так что это был осознанный компромисс – архитекторы ООН пожертвовали абсолютным равенством наций ради того, чтобы большие государства регулировали свои споры в зале заседаний в Нью-Йорке, а не на полях сражений в Европе или Азии.

Почему создавали ООН в 1945 году и другие интересные факты о ней: смотрите видео FaridGovoryt

Выдержал ли "предохранитель" испытание временем, если взглянуть на него с 2026 года?

В 2026 году, когда Организации Объединенных Наций исполняется 81 год, у нас есть роскошь и одновременно бремя ретроспективного анализа. И главный вопрос – сработал ли предохранитель? Ответ, как и сама история, не содержит черно-белых тонов, а скорее требует хирургической точности в оценках.

С одной стороны, главная цель, прописанная в преамбуле Устава – "избавить будущие поколения от бедствий войны" (в смысле войны глобальной, ядерной) – формально выполнена. Третьей мировой не произошло. Кроме того, невозможно игнорировать колоссальный гуманитарный успех системы ООН – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) искоренила оспу, Детский фонд (ЮНИСЕФ) спас миллионы жизней, а Всемирная продовольственная программа ежедневно кормит тех, кто оказался на грани голодной смерти. В этих сферах ООН стала настоящим спасательным кругом для человечества.

С другой стороны, политический механизм, заложенный в 1945 году, в 2026 выглядит как безнадежно устаревший артефакт. Право вето, которое когда-то было инструментом удержания сверхдержав в системе, превратилось в лицензию на безнаказанность. На сегодня Совет Безопасности ООН фактически парализован – ведь когда постоянный член Совбеза (а сейчас это Россия, которая полномасштабно вторглась в Украину) сам становится агрессором или нарушителем международного права, система не просто дает сбой, а буквально коллапсирует. Предохранитель перегорает – а заменить его нечем.

Да и это даже далеко не все. В 2020-х годах мир сталкивается с новыми вызовами – пандемиями, климатическими катастрофами, кибервойнами, неконтролируемым развитием искусственного интеллекта и региональными конфликтами, и ничего из этого ООН не способна остановить из-за дипломатического паралича. Организация, созданная для мира индустриальной эпохи, отчаянно и тщетно пытается регулировать мир эпохи цифровой и многополярной.

Конечно, ООН никогда не была магическим щитом. Она является лишь зеркалом, в котором отражается лицо человечества – со всеми его недостатками, эгоизмом и жестокостью, но в то же время со способностью к сочувствию и стремлением к выживанию. Поэтому нельзя отрицать, что осенью 1945 года мир создал лучший инструмент, на который был тогда способен – но сегодня перед нами стоит не менее грандиозная задача. Мы должны, не разрушив фундамент, модернизировать систему мировой безопасности, прежде чем глобальный пожар вновь заставит нас строиться на пепелище.