Не дивно, що уряди десятків країн гарячково запрацювали над документом, який мав стати новим Святим Письмом для міжнародної дипломатії – Статутом Організації Об'єднаних Націй. Чому це було вкрай важливо, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Чому Ліга Націй стала синонімом провалу, і як архітектори ООН намагалися уникнути її долі?

Статут ООН був підписаний ще 26 червня 1945 року в Сан-Франциско, але офіційно набув чинності 24 жовтня, коли його ратифікувала більшість підписантів. Вересень був тим критичним транзитним періодом, коли ідея глобального запобіжника перетворювалася з чорнила на папері на реальний геополітичний інструмент. А він був критично необхідним, адже світ стояв на моторошному роздоріжжі, усвідомлюючи, що третьої глобальної м'ясорубки цивілізація просто не переживе.

Щоб зрозуміти анатомію ООН, ми маємо поглянути на її мертвонародженого попередника – Лігу Націй. Створена після Першої світової війни на хвилі ідеалізму Вудро Вільсона, Ліга виявилася колосом на глиняних ногах. Вона не мала ані власних збройних сил, ані дієвого механізму примусу. Коли Японська імперія вторглася в Маньчжурію у 1931 році, а фашистська Італія – в Ефіопію у 1935, Ліга Націй спромоглася лише на глибоке занепокоєння та беззубі резолюції. Вона була клубом джентльменів, які намагалися зупинити вуличну бійку правилами етикету.

Архітектори ООН вирішили будувати нову організацію на засадах жорсткого прагматизму, а не сліпого ідеалізму. Президент США Франклін Делано Рузвельт запропонував концепцію "Чотирьох поліцейських" (мовилося про США, Велику Британію, СРСР та Китай, а згодом у перелік додали Францію). Ідея полягала в тому, що глобальний мир можуть забезпечити лише ті, хто має реальну силу його нав'язати.

Так народилася Рада Безпеки ООН – серцевина нової організації. Право вето, надане п'ятьом постійним членам, часто критикують, але у 1945 році це був єдиний спосіб втримати найпотужніші держави за одним столом. Ба більше, без права вето ні Вашингтон, ні Москва ніколи б не поставили свої підписи під Статутом, тож це був свідомий компроміс – архітектори ООН пожертвували абсолютною рівністю націй заради того, щоб великі держави усували свої суперечки в залі засідань у Нью-Йорку, а не на полях битв у Європі чи Азії.

Для чого створювали ООН у 1945 році та інші цікаві факти про неї: дивіться відео FaridGovoryt

Чи витримав "запобіжник" випробування часом, якщо поглянути на нього з 2026 року?

У 2026 році, коли Організації Об'єднаних Націй виповнюється 81 рік, ми маємо розкіш і водночас тягар ретроспективного аналізу. І головне його питання – чи спрацював запобіжник? Відповідь, як і сама історія, не містить чорно-білих тонів, а радше вимагає хірургічної точності в оцінках.

З одного боку, головна мета, прописана в преамбулі Статуту – "врятувати прийдешні покоління від лиха війни" (у сенсі війни глобальної, ядерної) – формально виконана. Третьої світової не сталося. Крім того, неможливо ігнорувати колосальний гуманітарний успіх системи ООН – Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ліквідувала віспу, Дитячий фонд (ЮНІСЕФ) врятував мільйони життів, а Всесвітня продовольча програма щодня годує тих, хто опинився на межі голодної смерті. У цих сферах ООН стала справжнім рятувальним кругом для людства.

З іншого боку, політичний механізм, закладений у 1945 році, у 2026 скидається на безнадійно застарілий артефакт. Право вето, яке колись було інструментом утримання наддержав у системі, перетворилося на ліцензію на безкарність. На сьогодні Рада Безпеки ООН фактично паралізована – бо ж коли постійний член Радбезу (а зараз це Росія, яка повномасштабно вдерлася до України) сам стає агресором або порушником міжнародного права, система не просто дає збій, а буквально колапсує. Запобіжник перегорає – а замінити його нічим.

Та і це навіть далеко не все. У 2020-х роках світ зустрічається з новими викликами – пандеміями, кліматичними катастрофами, кібервійнами, неконтрольованим розвитком штучного інтелекту та регіональними конфліктами, і нічого з цього ООН не здатна зупинити через дипломатичний параліч. Організація, створена для світу індустріальної епохи, відчайдушно і марно намагається регулювати світ епохи цифрової та багатополярної.

Звісно, ООН ніколи не була магічним щитом. Вона є лише дзеркалом, у якому відбивається обличчя людства – з усіма його вадами, егоїзмом та жорстокістю, але водночас зі здатністю до співчуття та прагненням до виживання. Тож не можна заперечувати, що восени 1945 року світ створив найкращий інструмент, на який був тоді здатний – але сьогодні перед нами не менш грандіозне завдання. Ми маємо, не зруйнувавши фундамент, модернізувати систему світової безпеки, перш ніж глобальна пожежа знову змусить нас будуватися на згарищі.