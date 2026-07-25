Кто же на самом деле положил начало Одессе, городу у Черного моря, и почему имя Екатерины II вообще так прочно вошло в эту историю? 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Кто на самом деле основал Одессу, а где в дело вмешалась Екатерина II?

Чтобы честно ответить на этот вопрос, нужно сразу снять с Одессы ржавую броню российских мифов. Ведь история города совсем не похожа на красивую сказку с одной "великой основательницей" и четкой датой, которую можно вписать в учебник. Начнем с того, что на месте будущей Одессы уже существовали османские, крымскотатарские и другие местные поселения, а российский имперский проект на северном побережье Черного моря был лишь одним из этапов в долгой истории этого края.

Если говорить конкретнее, то чаще всего упоминают Хаджибей (Коцюбеев) – крепость и поселение, которые существовали здесь более 600 лет (в 1789 году его захватили россияне). То есть Одесса не возникла на пустом месте. Это важная деталь, о которой часто "забывают", когда историю начинают рассказывать через призму российских парадных памятников и имперских официальных юбилеев.

До появления большого порта здесь существовали более ранние поселения и крепости, а сама территория была частью обширной причерноморской пограничной зоны, где веками пересекались интересы Османской империи, Крымского ханства, Речи Посполитой, и лишь позднее Российской империи. Именно поэтому утверждение, что "Одессу основала Екатерина II" – это очень грубое упрощение.

Развенчание мифов российской пропаганды об Одессе: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Имя Екатерины II здесь упоминается, кстати, не потому, что она лично приехала на берег и основала город собственными руками, а потому, что при ее правлении Российская империя системно продвигалась на юг, захватывая, перестраивая и переименовывая территории. И вот как раз Одесса – один из самых ярких результатов этого движения.

Екатерина II – не "основательница Одессы" в прямом смысле, а царица, при правлении которой империя создала административные и политические условия для появления нового города. Здесь есть принципиальная разница, ведь одно дело – подписать указ или поддержать колонизационный курс, и совсем другое – основать город как исторический коллективный процесс.

Кто же стал настоящими отцами Одессы?

Да, имперская администрация оформила Одессу как новый город-порт в конце XVIII века на месте бывшего Хаджибея. Ключевая дата – 1794 год, когда на месте будущего городского центра начались официальные работы по обустройству. Город строили руками военных, администраторов, инженеров, купцов, переселенцев и рабочих, которые превращали берег в живой урбанистический организм.

Это были преимущественно люди с практическими полномочиями, чертежами и приказами. Одной из ключевых фигур стал Хосе де Рибас – военный и администратор, а рядом с ним в этой истории стоит Арман-Эммануэль дю Плесси, герцог де Ришелье, который уже в начале XIX века существенно повлиял на развитие Одессы как большого порта и административного центра.

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Далее Одесса быстро развивалась как портовый и торговый город, а империя любила связывать успехи периферии с центром власти. Отсюда и традиция говорить о Екатерине II как об основательнице. Но историки, которые изучают документы, а не только парадные сюжеты, знают, что основание Одессы – это многоступенчатая история, в которой императрица является важной, но отнюдь не единственной фигурой.

А миф о Екатерине-основательнице был создан лишь для того, чтобы стереть доимперское прошлое региона и искусственно оправдать российские притязания на украинское Причерноморье. Таких мифов Россия создала немало и продолжает пытаться создавать, теперь уже усиливая этот процесс полномасштабным многолетним военным вторжением.

А печально известный памятник "Основателям Одессы", центральной фигурой которого была как раз российская императрица Екатерина II, официально демонтировали в декабре 2022 года. Этот снос стал логическим завершением многолетней борьбы одесской общины за очищение городского пространства от символов российского империализма.