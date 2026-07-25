Хто ж насправді дав старт Одесі, місту біля Чорного моря, і чому ім'я Катерини II взагалі так міцно вкорінилося у цій розповіді? 24 Канал розповість про все це докладніше.

Хто насправді заснував Одесу, а де у справу втрутилася Катерина II?

Щоби чесно відповісти на це запитання, треба одразу зняти з Одеси іржаву броню російських міфів. Бо історія міста геть не схожа на красиву казку з однією "великою засновницею" і чіткою датою, яку можна вписати у підручник. Почнімо з того, що на місці майбутньої Одеси вже існували османські, кримськотатарські та інші локальні поселення, а російський імперський проєкт на північному узбережжі Чорного моря був лише одним етапом у довгій історії цього простору.

Якщо говорити конкретніше, то найчастіше згадують Хаджибей (Коцюбіїв) – фортецю й поселення, які існували тут понад 600 років (у 1789 році його захопили росіяни). Тобто Одеса не виникла на голому місці. Це важлива деталь, про яку часто "забувають", коли історію починають розповідати через російські парадні пам'ятники та імперські офіційні ювілеї.

До появи великого порту тут існували попередні поселення й фортеці, а сама територія була частиною великого чорноморського прикордоння, де століттями перетиналися інтереси Османської імперії, Кримського ханства, Речі Посполитої, і лише згодом Російської імперії. Саме тому говорити, що "Одесу заснувала Катерина II" – це дуже грубе спрощення.

Розвінчання міфів російської пропаганди про Одесу: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Ім'я Катерини II тут з'являється, до слова, не тому, що вона особисто приїхала на берег і заклала місто власними руками, а тому, що за її правління Російська імперія системно рухалася на південь, захоплюючи, перебудовуючи й перейменовуючи простори. І от якраз Одеса – один із найяскравіших результатів цього руху.

Катерина II – не "засновниця Одеси" у прямому сенсі, а цариця, за правління якої імперія заклала адміністративні та політичні умови для появи нового міста. Тут принципова різниця, бо одна річ – підписати указ або підтримати колонізаційний курс, і зовсім інша – заснувати місто як історичний колективний процес.

Хто ж став справжніми батьками Одеси?

Так, імперська адміністрація оформила Одесу як нове місто-порт наприкінці XVIII століття на місці колишнього Хаджибея. Ключова дата – 1794 рік, коли на місці майбутнього міського центру почалися офіційні облаштування. Місто будували руками військових, адміністраторів, інженерів, купців, переселенців і робітників, які перетворювали берег на живий урбаністичний організм.

Це були переважно люди з практичними повноваженнями, кресленнями й наказами. Однією з ключових фігур став Хосе де Рібас – військовий і адміністратор, а поруч із ним у цій історії стоїть Арман-Еммануель дю Плессі, герцог де Рішельє, який уже на початку XIX століття суттєво вплинув на розвиток Одеси як великого порту та адміністративного центру.

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Далі Одеса швидко розвивалася як портове й торгове місто, а імперія любила прив'язувати успіхи периферії до центру влади. Звідси й традиція говорити про Катерину II як про засновницю. Але історики, які дивляться на документи, а не лише на парадні сюжети, знають, що заснування Одеси – це багатоступенева історія, де імператриця є важливою, але аж ніяк не єдиною фігурою.

А міф про Катерину-засновницю створили лише для викреслення доімперського минулого регіону та штучного виправдання російських претензій на українське Причорномор'я. Таких міфів Росія настворювала чимало, і продовжує намагатися створювати, тепер вже підсилюючи цей процес повномасштабним багаторічним військовим вторгненням.

А сумновідомий пам'ятник "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого була якраз російська імператриця Катерина ІІ, офіційно демонтували у грудні 2022 року. Це знесення стало логічним завершенням багаторічної боротьби одеської громади за очищення міського простору від маркерів російського імперіалізму.