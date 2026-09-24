Хотя бы потому, что простое сырое куриное яйцо стало причиной тектонического сдвига. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как обычное куриное яйцо заставило упасть целого кандидата в президенты?

Политический ландшафт Восточной Европы незаметно, но ощутимо изменился 24 сентября 2004 года, хотя – на первый взгляд – в тот день произошло лишь забавное событие: в Виктора Януковича, кандидата в президенты Украины от власти и действующего премьер-министра, бросили яйцом. Но дело в том, что это яйцо пробило насквозь броню мощного авторитарного проекта.

Украина осенью 2004 года находилась на пороге судьбоносного геополитического выбора. Виктор Янукович, глава правительства в период заката президентства Леонида Кучмы, позиционировался как безальтернативный преемник, человек с "железной рукой", чей имидж строился на непоколебимой силе, жесткости и поддержке колоссального государственного аппарата. Однако этот тщательно выстроенный фасад рассыпался за считанные секунды в городе Ивано-Франковске.

Согласно репортажам, которые в тот же день молниеносно распространили украинские и мировые СМИ (несмотря на попытки властей изъять видеозаписи), инцидент произошел возле Прикарпатского университета. Виктор Янукович, окруженный плотным кольцом массивной охраны, вышел из автобуса, чтобы поприветствовать толпу – в этот момент оттуда вылетел небольшой предмет и попал политику в грудь. То, что произошло дальше, обозреватели описывали с нескрываемым удивлением.

Кандидат в президенты, мужчина гигантского телосложения, вдруг схватился за грудь, его лицо исказила гримаса боли, и он театрально опустился на руки своих охранников. Политика немедленно эвакуировали и доставили в реанимационное отделение местной больницы, да и официальная реакция штаба Януковича была апокалиптической.

Пресс-секретари заявляли о спланированном покушении, утверждая, что в премьера бросили "тяжелый тупой предмет", "камень" или "аккумуляторную батарею". Государственные телеканалы транслировали тревожные сообщения о критическом состоянии здоровья лидера, нагнетая атмосферу национальной катастрофы и обвиняя политических оппонентов в терроризме.

В Януковича бросили яйцо – и вот как это было: смотрите видео 24Канал

Но свободные СМИ быстро получили доступ к любительской видеозаписи, которая чудом избежала цензуры. И именно те кадры, облетевшие весь мир, бесспорно доказывали, что 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк бросил в Януковича не камень и не гранату – это было самое обычное куриное яйцо.

Контраст между невинностью предмета и катастрофической реакцией "сильного лидера" впечатлял не на шутку. Он был настолько разительным, что мгновенно превратил потенциальную трагедию в фарс.

Почему курьезный инцидент с Януковичем стал предвестником революции?

Исследователи, изучающие феномен осени 2004 года в Украине, в основном сходятся во мнении, что "яичное покушение" имело колоссальный психологический эффект. Любой авторитарный режим держится на двух столпах – страхе и иллюзии собственной неуязвимости, но когда общество увидело, как грозный кандидат, за которым стоит вся мощь репрессивной машины, теряет сознание от удара завтраком, страх испарился.

Его место занял смех – а смех является страшным оружием против диктатуры, ведь невозможно бояться того, над кем ты искренне хохочешь. Этот инцидент десакрализовал власть, а Янукович просто "сварился" – он продемонстрировал слабость, комичность и, что самое главное, склонность к откровенной и неуклюжей лжи. Попытка выдать яйцо за смертоносное оружие стала символом оторванности политической элиты от реальности.

Сегодня, в 2026 году, у нас есть роскошь исторической дистанции в 22 года, поэтому мы легко видим очевидное – события 24 сентября 2004 были не просто курьезом. Это был важный момент психологической прелюдии к Оранжевой революции. Яйцо, брошенное студентом (среди прочих, конечно, факторов), освободило миллионы людей от внутреннего оцепенения, а также дало им понять, что колос-то стоит на глиняных ногах.

Через два месяца власть попыталась сфальсифицировать результаты выборов. Но общество, которое уже перестало бояться, вышло на площади, навсегда изменив вектор развития своего государства.