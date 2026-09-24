Бодай тому, що просте сире куряче яйце стало тригером тектонічного зсуву. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як звичайне куряче яйце змусило впасти цілого кандидата у президенти?

Політичний ландшафт Східної Європи непомітно, але відчутно змінився 24 вересня 2004 року, хоча – на перший погляд – того дня сталася лише кумедна подія: у Віктора Януковича, кандидата у президенти України від влади та чинного прем'єр-міністра, кинули яйцем. Та річ у тім, що це яйце пробило наскрізь броню потужного авторитарного проєкту.

Україна восени 2004 року перебувала на порозі доленосного геополітичного вибору. Віктор Янукович, глава уряду за часів присмерку президентства Леоніда Кучми, позиціювався як безальтернативний наступник, людина з "залізною рукою", чий імідж будували на непохитній силі, жорсткості та підтримці колосального державного апарату. Проте цей ретельно вибудуваний фасад розсипався за лічені секунди у місті Івано-Франківськ.

Згідно з репортажами, які того ж дня блискавично поширили українські та світові ЗМІ (попри намагання влади вилучити відеозаписи), інцидент стався біля Прикарпатського університету. Віктор Янукович, оточений щільним кільцем масивної охорони, вийшов з автобуса, щоб привітати натовп – у цей момент звідти вилетів невеликий предмет і влучив політику в груди. Те, що відбулося далі, оглядачі описували з неприхованим подивом.

Кандидат у президенти, чоловік велетенської статури, раптом схопився за груди, його обличчя спотворила гримаса болю, і він театрально осів на руки своїх охоронців. Політика негайно евакуювали та доправили до реанімаційного відділення місцевої лікарні, ба й офіційна реакція штабу Януковича була апокаліптичною.

Речники заявляли про спланований замах, стверджуючи, що у прем'єра кинули "важкий тупий предмет", "камінь" або "акумуляторну батарею". Державні телеканали транслювали тривожні повідомлення про критичний стан здоров'я лідера, нагнітаючи атмосферу національної катастрофи та звинувачуючи політичних опонентів у тероризмі.

У Януковича кинули яйце – і ось як це було: дивіться відео 24Канал

Але вільні медіа швидко дістали доступ до аматорського відеозапису, який дивом уникнув цензури. І саме ті кадри, які облетіли весь світ, беззаперечно доводили, що 17-річний студент-економіст Дмитро Романюк кинув у Януковича не камінь і не гранату – це було звичайнісіньке куряче яйце.

Контраст між безневинністю предмета та катастрофічною реакцією "сильного лідера" вражав не на жарт. Він був настільки разючим, що миттєво перетворив потенційну трагедію на фарс.

Чому курйозний інцидент з Януковичем став передвісником революції?

Дослідники, вивчаючи феномен осені 2004 року в Україні, здебільшого сходяться на думці, що "яєчний замах" мав колосальний психологічний ефект. Будь-який авторитарний режим тримається на двох стовпах – страху та ілюзії власної невразливості, але коли суспільство побачило, як грізний кандидат, за яким стоїть уся міць репресивної машини, непритомніє від удару сніданком, страх випарувався.

Його місце зайняв сміх – а сміх є страшною зброєю проти диктатури, бо ж неможливо боятися того, з кого ти щиро регочеш. Цей інцидент десакралізував владу, а Янукович просто "зварився" – він показав слабкість, комічність і, що найголовніше, схильність до відвертої та незграбної брехні. Спроба видати яйце за смертельну зброю стала символом відірваності політичної еліти від реальності.

Сьогодні, у 2026 році, ми маємо розкіш історичної дистанції у 22 роки, тож легко бачимо очевидне – події 24 вересня 2004 були не просто курйозом. Це був важливий момент психологічної прелюдії до Помаранчевої революції. Яйце, кинуте студентом (серед інших, звісно, факторів) звільнило мільйони людей від внутрішнього заціпеніння, а ще й дало їм зрозуміти, що колос-то стоїть на глиняних ногах.

Через два місяці влада спробувала сфальсифікувати результати виборів. Але суспільство, яке вже перестало боятися, вийшло на площі, назавжди змінивши вектор розвитку своєї держави.