Хозяином кабинета был Лев Троцкий – человек, который из хаоса и крови создал Красную армию, а теперь доживал свои дни в изгнании. И именно стальное лезвие ледоруба раздробило ему череп. Почему сложилась такая жуткая и странная ситуация, 24 Канал расскажет немного подробнее.

Из бронепоезда в Мексику: что стоит знать о бурном пути Троцкого?

Лев Троцкий не был невинной жертвой. В годы гражданской войны он был безжалостным и гениальным красным стратегом. Его знаменитый бронепоезд мчался по фронтам, сея террор и железную дисциплину в армии. Фактически именно он создал военную машину, которая спасла большевистскую революцию.

Однако его блестящий интеллект, ораторский дар и откровенная надменность сыграли с ним злую шутку после смерти Ленина. В кулуарной борьбе за власть он проиграл Иосифу Сталину – якобы серому, но феноменально хитрому аппаратчику, который понимал, что власть держится не на пламенных речах, а на контроле над бюрократией.

Изгнанный из СССР в 1929 году, Троцкий превратился в самого известного политического кочевника. Турция, Франция, Норвегия – ни одна страна не хотела долго терпеть у себя "демона революции". Западные демократии боялись его радикальных идей, а правительства не желали портить дипломатические отношения со Сталиным. Как писал сам изгнанник, он оказался на "планете без визы".

Наконец Мексика, благодаря ходатайствам художника-монументалиста Диего Риверы, в 1937 году предоставила Троцкому убежище. Но Сталин не оставил своего врага в покое. Дело в том, что в конце 1930-х годов диктатор уничтожил почти всю старую гвардию большевиков во время Большого террора, так что Троцкий оставался едва ли не единственным живым символом альтернативного коммунизма.

Из своей мексиканской крепости он наносил словесные удары по сталинизму как мог – основал Четвертый Интернационал, публиковал разгромные статьи, разоблачал преступления сталинского режима и предупреждал мир об опасности сближения Москвы с гитлеровской Германией. То есть для Сталина Троцкий был не просто критиком, а фантомом, что пока дышал, не давал спать спокойно.

Кто такой Лев Троцкий и почему умер от удара ледорубом: смотрите видео historyforadults_ua

Как убили Троцкого в Мексике и почему именно ледорубом?

Приказ о ликвидации, известный в архивах советских спецслужб как операция "Утка", передали лучшим организаторам таких дел в НКВД – Павлу Судоплатову и Науму Эйтингону. Уже первая попытка убийства в мае 1940 года напоминала голливудский боевик – группа спецов во главе с мексиканским художником Давидом Альфаро Сикейросом изрешетила спальню Троцкого из автоматов. Чудом тот с женой выжили, спрятавшись под кроватью.

Этот провал заставил НКВД изменить тактику – вместо грубой силы применили психологическое проникновение, а агентом стал испанский коммунист Рамон Меркадер. Используя поддельный канадский паспорт Фрэнка Джексона, он соблазнил Сильвию Агелофф, американскую троцкистку, у которой был доступ к вилле. Меркадер месяцами выстраивал образ равнодушного к политике бизнесмена, подвозил охранников, дарил жене Троцкого конфеты, став привычным, "своим", незаметным элементом пейзажа.

20 августа Меркадер принес Троцкому статью на корректуру. Когда старик наклонился над рукописью, убийца нанес удар ледорубом. Выбор оружия был продиктован холодной логикой – вилла была крепостью со стальными дверями и сигнализацией. Выстрел из пистолета мгновенно привлек бы внимание охраны, сделав побег невозможным. Кинжал требовал слишком тесного контакта и мог не убить сразу. А вот укороченный ледоруб (пиолет) был идеальным – его легко спрятать под плащом, он наносит бесшумный, глубокий и смертельный удар, пробивая кость.

Но план бесшумной ликвидации провалился. Вместо того чтобы тихо умереть, Троцкий издал ужасный, пронзительный крик. Истекая кровью, 60-летний революционер набросился на убийцу, укусил его за руку и вырвал оружие, прежде чем в кабинет ворвалась охрана. Троцкий скончался в больнице на следующий день. А Меркадер отсидел 20 лет в мексиканской тюрьме, так и не раскрыв своих заказчиков, за что впоследствии тайно получил звезду Героя СССР.

Орудие убийства – тот самый окровавленный ледоруб, который десятилетиями считался утраченным – сейчас хранится как жуткий экспонат в Международном музее шпионажа в Вашингтоне. Он служит молчаливым напоминанием, что революции всегда пожирают своих создателей, а паранойя тиранов не знает ни географических, ни моральных границ.