Господарем кабінету був Лев Троцький – людина, яка з хаосу та крові викувала Червону армію, а тепер доживала свої дні у вигнанні. І саме сталеве лезо льодоруба розтрощило йому череп. Чому склалася така моторошна та дивна ситуація, 24 Канал розповість трохи докладніше.

З бронепоїзда у Мексику: що варто знати про буремний шлях Троцького?

Лев Троцький не був безневинною жертвою. У роки громадянської війни він був безжальним і геніальним червоним стратегом. Його знаменитий бронепоїзд мчав фронтами, сіючи терор і залізну дисципліну в армії. Фактично саме він створив військову машину, яка врятувала більшовицьку революцію.

А проте його блискучий інтелект, ораторський дар і відверта зверхність зіграли з ним злий жарт після смерті Леніна. У кулуарній боротьбі за владу він програв Йосипу Сталіну – нібито сірому, але феноменально хитрому апаратнику, який розумів, що влада тримається не на полум'яних промовах, а на контролі над бюрократією.

Висланий з СРСР у 1929 році, Троцький перетворився на найвідомішого політичного кочівника. Туреччина, Франція, Норвегія – жодна країна не хотіла довго терпіти у себе "демона революції". Західні демократії боялися його радикальних ідей, а уряди не бажали псувати дипломатичні відносини зі Сталіном. Як писав сам вигнанець, він опинився на "планеті без візи".

Нарешті Мексика, завдяки клопотанням художника-монументаліста Дієго Рівери, у 1937 році надала Троцькому притулок. Але Сталін не залишив свого ворога в спокої. Річ у тім, що наприкінці 1930-х років диктатор знищив майже всю стару гвардію більшовиків під час Великого терору, тож Троцький залишався чи не єдиним живим символом альтернативного комунізму.

Зі своєї мексиканської фортеці він бив словом по сталінізму як міг – заснував Четвертий Інтернаціонал, публікував нищівні статті, викривав злочини сталінського режиму та попереджав світ про небезпеку зближення Москви з гітлерівською Німеччиною. Тобто для Сталіна Троцький був не просто критиком, а фантомом, який поки дихав, не давав спати спокійно.

Хто такий Лев Троцький і чому помер від удару льодоруба: дивіться відео historyforadults_ua

Як вбили Троцького у Мексиці та чому саме льодорубом?

Наказ про ліквідацію, відомий в архівах радянських спецслужб як операція "Качка" ("Утка"), передали найкращим організаторам таких справ у НКВС – Павлу Судоплатову та Науму Ейтінгону. Вже перша спроба вбивства у травні 1940 року нагадувала голлівудський бойовик – група спеців на чолі з мексиканським художником Давидом Альфаро Сікейросом зрешетила спальню Троцького з автоматів. Дивом той із дружиною вижили, сховавшись під ліжком.

Цей провал змусив НКВС змінити тактику – замість грубої сили застосували психологічне проникнення, а агентом став іспанський комуніст Рамон Меркадер. Використовуючи фальшивий канадський паспорт Френка Джексона, він спокусив Сільвію Агелофф, американську троцькістку, яка мала доступ до вілли. Меркадер місяцями вибудовував образ байдужого до політики бізнесмена, підвозив охоронців, дарував дружині Троцького цукерки, ставши звичним, "своїм", непомітним елементом пейзажу.

20 серпня Меркадер приніс Троцькому статтю на вичитку. Коли старий нахилився над рукописом, вбивця завдав удару льодорубом. Вибір зброї був продиктований холодною логікою – вілла була фортецею зі сталевими дверима та сигналізацією. Постріл з пістолета миттєво привернув би увагу охорони, унеможлививши втечу. Кинджал вимагав надто тісного контакту і міг не вбити одразу. А от укорочений льодоруб (піолет) був ідеальним – його легко сховати під плащем, він завдає безшумного, глибокого і фатального удару, пробиваючи кістку.

Але план тихої ліквідації провалився. Замість того щоб тихо померти, Троцький видав жахливий, пронизливий крик. Стікаючи кров'ю, 60-річний революціонер накинувся на вбивцю, вкусив його за руку і вирвав зброю, перш ніж до кабінету увірвалася охорона. Троцький помер у лікарні наступного дня. А Меркадер відсидів 20 років у мексиканській в'язниці, так і не розкривши своїх замовників, за що згодом таємно дістав зірку Героя СРСР.

Знаряддя вбивства – той самий закривавлений льодоруб, який десятиліттями вважали втраченим – нині зберігають як моторошний експонат у Міжнародному музеї шпигунства у Вашингтоні. Він слугує мовчазним нагадуванням про те, що революції завжди пожирають своїх творців, а параноя тиранів не знає ні географічних, ні моральних кордонів.