Так начиналась одна из самых противоречивых, циничных и в то же время судьбоносных разведывательных миссий в истории человечества – операция "Скрепка" (Operation Paperclip). 24 Канал расскажет о ней чуть подробнее.

Фаустовская сделка США: чем нацистские гении купили себе индульгенции?

Сегодня человечество стоит на пороге новой космической эры и гонки в сфере искусственного интеллекта, и на самом деле нечто подобное происходило в период с 1945 по 1959 год. Именно ради победы в этих прежде всего интеллектуальных соревнованиях Соединенные Штаты тайно вывезли и трудоустроили более 1600 немецких ученых, инженеров и техников. И многие из них были не просто гражданами Германии, а убежденными членами НСДАП, офицерами СС и соучастниками ужасных преступлений.

Чтобы полностью понять мотивы Вашингтона, необходимо окунуться в геополитическую паранойю того времени. Еще до официальной капитуляции Третьего Рейха альянс между США и СССР начал давать трещину, а тем временем американские стратеги уверяли, что следующую войну будут выигрывать не пехотой, а с помощью баллистических ракет, реактивной авиации и оружия массового поражения. Несмотря на проигрыш Адольфа Гитлера, немецкая наука на тот момент опережала мировую на годы, особенно в создании ракет "Фау-2" (V-2).

Советский Союз также не терял времени. Осенью 1946 года НКВД провело операцию "Осоавиахим", принудительно вывезя тысячи немецких специалистов в СССР. Для Объединенного агентства разведывательных целей США (JIOA) это стало окончательным сигналом – если эти умы не будут работать на демократию, они будут работать на коммунизм. И в сентябре 1946 года президент Гарри Трумэн официально одобрил программу привлечения немецких ученых, но с одним категорическим условием – ни один из них не должен быть "активным сторонником нацизма".

Однако найти таких не слишком удавалось, и руководство JIOA прекрасно понимало, что лучшие ученые Рейха однозначно были глубоко интегрированы в нацистскую машину. Выполняя приказ Трумэна буквально, США лишились бы самых ценных кадров – и тогда разведка пошла на беспрецедентный обман.

Офицеры JIOA начали фальсифицировать досье – они буквально прикрепляли обычную канцелярскую скрепку к папкам тех ученых, чье прошлое нужно было "отмыть". Эта скрепка была тайным знаком для клерков – игнорировать членство в СС, удалить упоминания об использовании рабского труда, переписать биографию так, чтобы военный преступник выглядел "аполитичным гением", ставшим жертвой обстоятельств. Именно от этой канцелярской детали операция и получила название "Скрепка" (вместо предыдущего кодового слова Overcast, которое рассекретилось из-за утечки информации).

Как США вербовали нацистов, чтобы выиграть холодную войну: смотрите видео TEDEd

От концлагеря к Луне: кто такие Вернер фон Браун, Губертус Штругхольд и Курт Бломе?

Самым ярким символом этого морального компромисса стал Вернер фон Браун – человек, подаривший Америке космос. В США он стал национальным героем, лицом космической программы, другом Уолта Диснея и главным архитектором ракеты Saturn V, которая в 1969 году доставила астронавтов миссии "Аполлон-11" на Луну. Но досье этого человека американская разведка не зря тщательно скрывала на протяжении десятилетий.

Он был штурмбанфюрером СС. Его ракеты "Фау-2" собирались на подземном заводе Миттельверк, где использовался труд узников концентрационного лагеря Миттельбау-Дора. Фон Браун лично посещал завод и прекрасно знал, что рабы умирают тысячами от истощения, голода и казней. Больше людей погибло при производстве его ракет, чем от их взрывов. Однако для правительства США гений фон Брауна оказался важнее крови на его чертежах.

Еще одно важное имя – Губертус Штругхольд, которого в США десятилетиями почитали как "отца космической медицины". Он разрабатывал системы жизнеобеспечения для астронавтов NASA, и в его честь называли престижные награды и библиотеки. Лишь в конце XX века мир узнал, что во время войны Штругхольд занимал высокий пост в медицинской системе Люфтваффе.

Его подчиненные проводили садистские эксперименты над узниками концлагеря Дахау – людей замораживали заживо в ледяной воде и помещали в барокамеры, где имитировали перепады давления на больших высотах, пока их легкие не разрывались. Прямых доказательств личного участия Штругхольда в пытках не найдено, но он знал о них и использовал полученные данные. Только в 2013 году его имя окончательно исключили из наград Ассоциацией аэрокосмической медицины.

Еще более вопиющим является случай Курта Бломе. Этот высокопоставленный нацистский врач руководил программой разработки биологического оружия и тестировал вакцины против чумы на заключенных концлагерей. Его судили на Нюрнбергском процессе над врачами, но оправдали из-за недостатка доказательств (много документов были уничтожены). Сразу после оправдания Химический корпус Армии США нанял Бломе – его знания о том, как болезни поражают человеческий организм, были признаны "стратегически важными".

Все самое интересное об операции "Скрепка": смотрите видео FaridGovoryt

Когда произошло трудное признание правды о моральном компромиссе?

На протяжении десятилетий правительство США отрицало масштабы причастности нацистов. Лишь в 1979 году под давлением общественности Министерство юстиции США создало Управление специальных расследований (OSI) для охоты на нацистских преступников, скрывавшихся в Америке.

Это привело к громким скандалам – например, Артур Рудольф, ключевой руководитель проекта Saturn V и коллега фон Брауна, в 1984 году был вынужден отказаться от гражданства США и бежать в Западную Германию, когда следователи собрали неопровержимые доказательства его причастности к военным преступлениям в лагере Дора.

Сегодня мы видим гораздо более полную картину. Операция "Скрепка" не была случайностью или ошибкой отдельных чиновников – это была системная, хладнокровная государственная политика, основанная на принципе "цель оправдывает средства". В итоге Америка выиграла космическую гонку и создала самый мощный военно-промышленный комплекс в мире – но цена этой победы измеряется не только миллиардами долларов, но и глубоким моральным компромиссом.