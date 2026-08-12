К этому добавилась холодная, затянутая, циничная реакция Владимира Путина. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как затонула российская подводная лодка "Курск"?

12 августа 2000 года в Баренцевом море не стал обычным днем учений – тогда внезапно провалилась в водную бездну одна из самых современных подводных лодок российского флота. Это был "Курск" – атомная подводная лодка проекта 949А, что участвовала в военно-морских маневрах.

Произошел взрыв торпеды, что привело к мгновенному затоплению передних отсеков, а впоследствии – еще один. В итоге подводная лодка легла на дно на глубине у побережья Мурманска, и все 118 человек на борту погибли.

Россияне сначала настаивали на версии столкновения с другим судном. В целом, в коммуникации по поводу этого события Кремль выбрал стиль, который впоследствии станет почти фирменным – медлительность, туманность, дозированная информация. Даже спасательная операция началась не сразу, и никто в России не спешил признавать масштаб бедствия или тем более принимать международную помощь.

В первые дни после катастрофы российские спасатели пытались работать собственными силами, хотя шансы на успех стремительно таяли. Шторм в Баренцевом море мешал подводным работам, попытки пристыковать спасательные аппараты оказались неудачными. Кислород на борту подводной лодки стремительно иссякал. Кремль тянул время и фактически потерял критически важные часы.

Как затонула подводная лодка "Курск" и ужасающе циничная реакция Путина: смотрите видео znrp_

"Она утонула": как реакция Путина стала образцом его цинизма?

Именно здесь история "Курска" превратилась в политическую драму мирового масштаба. Владимир Путин, который на тот момент был президентом всего несколько месяцев, находился в отпуске на Черном море, в Сочи. Сначала он хранил молчание, в то время как на поверхности моря шла борьба за каждый час, и эта задержка стала для многих символом циничной отстраненности власти.

Впоследствии прозвучали публичные объяснения Кремля, но они были сухими и холодными. Путин говорил о погодных условиях, о сложности спасательной операции, о том, что делается все возможное. Однако его слова звучали без сочувствия, без эмоций, без той человечности, которую обычно ожидают от главы государства во время национального бедствия.

Для Путина "Курск" стал первым настоящим испытанием на лидерство. Даже российские СМИ (ибо тогда еще могли) остро и открыто атаковали президента. Западные газеты и телеканалы также подчеркивали, что глава государства, который должен был стать лицом национальной солидарности, несколько дней вел себя так, будто трагедия его страны происходит где-то на другой планете.

Лишь 23 августа Путин обратился к стране и сказал, что чувствует себя виновным и берет на себя ответственность за трагедию. Однако он не принял даже отставки министра обороны Игоря Сергеева, главнокомандующего флотом Владимира Куроедова и командующего Северным флотом Вячеслава Попова. Это лишь усилило ощущение, что для Кремля важнее удержать вертикаль власти под контролем, чем найти и наказать виновных.

Отдельной и самой циничной деталью этой истории стала фраза Владимира Путина, ставшая печально известным и крылатым выражением. 8 сентября 2000 года на вопрос американского телеведущего Ларри Кинга о том, что случилось с подводной лодкой "Курск", Путин с ухмылкой ответил: "Она утонула".

Сегодня, спустя 26 лет, затопление "Курска" остается не просто страницей российской военной истории, а большим уроком о цене замалчивания, гордыни и запоздалых решений. Мир запомнил не только подводную лодку, ставшую могилой для 118 человек, но и лицо власти, которая не успела или не захотела отреагировать с человечностью на это горе.