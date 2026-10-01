Это история Отряда 731 – сверхсекретного подразделения Императорской армии Японии, превратившего науку в инструмент абсолютного зла. И что самое страшное – архитекторы этого ада так и не оказались на скамье подсудимых, получив индульгенцию от тех, кто должен был обеспечить правосудие. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Что скрывалось за стенами секретного комплекса в Пинфане?

В 1936 году по приказу императора Хирохито на территории оккупированной Маньчжурии (современный Северо-Восточный Китай) недалеко от Харбина создали гигантский исследовательский центр. Официально он носил вполне невинное название – "Главное управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии". Однако за высокими заборами и колючей проволокой района Пинфан скрывалась настоящая фабрика смерти.

Руководил ею микробиолог и генерал-лейтенант Сиро Исии. Этот человек, лишенный каких-либо моральных тормозов, получил неограниченные ресурсы для разработки идеального биологического оружия. Жертвами его Отряда 731 (секретный цифровой код, присвоенный в 1940 году) стали тысячи людей – китайские военнопленные, партизаны, советские солдаты, корейцы и даже обычные крестьяне с женщинами и детьми.

Для японских "ученых" те перестали быть людьми – их называли "марута", что в переводе с японского означает "бревна". Этот термин возник как циничная шутка прикрытия – местным жителям говорили, что на территории комплекса работает лесопилка. На самом же деле там в лабораториях происходило то, от чего стынет кровь в жилах.

Людей намеренно заражали чумой, холерой, сибирской язвой и тифом, чтобы наблюдать за течением болезней. Их подвергали обморожению до состояния, когда конечности отваливались от ударов палкой, помещали в барокамеры, где из-за резкого снижения давления буквально взрывались внутренние органы. Многие операции и вскрытия проводили на живых людях и без какой-либо анестезии, чтобы "не исказить результаты исследований".

Более того – Отряд 731 также проводил полевые испытания, сбрасывая бомбы с зараженными блохами на китайские города, что привело к масштабным эпидемиям и гибели сотен тысяч мирных жителей. И так продолжалось вплоть до 1945 года, когда поражение Японии стало неизбежным после атомных бомбардировок и вступления СССР в войну.

Жуткая история японского Отряда 731: смотрите видео FaridGovoryt

Почему архитекторы смерти избежали Токийского трибунала?

В августе Сиро Исии отдал приказ уничтожить комплекс в Пинфане – всех оставшихся в живых заключенных убили, а здания взорвали. Персоналу приказали вернуться в Японию и унести тайну Отряда 731 с собой в могилу. Все же казалось, что после капитуляции Японии этих преступников ждет неизбежный суд – но тут история сделала неожиданный и циничный поворот.

Когда американские войска во главе с генералом Дугласом Макартуром прибыли в Японию, они быстро узнали о существовании программы биологического оружия – однако вместо арестов начали тайные переговоры. Мир стоял на пороге Холодной войны, и Соединенные Штаты, которые к тому времени отставали в разработке биологического оружия, увидели в материалах Исии настоящее сокровище.

Данные о воздействии смертоносных патогенов на организм человека были уникальными, ведь ни одна демократическая страна не могла позволить себе проводить такие эксперименты. Поэтому в Вашингтоне приняли прагматичное, но морально опустошающее решение – правительство США заключило тайное соглашение с руководством Отряда 731, предоставив полный иммунитет от судебного преследования в обмен на все лабораторные журналы, результаты вскрытий и отчеты о полевых испытаниях.

Сиро Исии и его соратники передали американцам тысячи страниц уникальных медицинских данных. В результате во время Международного военного трибунала по Дальнему Востоку (Токийского процесса) тема биологического оружия и экспериментов над людьми была полностью проигнорирована. Американские прокуроры сознательно скрыли эти факты от международного сообщества.

Впоследствии большинство врачей-убийц из Отряда 731 вернулись к мирной жизни. Они стали уважаемыми профессорами, деканами медицинских университетов, руководителями фармацевтических компаний в послевоенной Японии. Да и сам Сиро Исии мирно умер в своей постели в 1959 году, так и не ответив за гибель тысяч "бревен".