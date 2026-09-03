Этот документ вошел в историю как Парижский мирный договор, и именно благодаря ему Соединенные Штаты Америки перестали быть группой мятежных колоний и превратились в признанное миром независимое государство. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Франклин, Адамс и Джей

Независимость США была завоевана не только на полях сражений. Да, капитуляция британского генерала Корнуоллиса под Йорктауном в 1781 году сломила хребет военной машине короля Георга III. Но битва нервов, интриг, шантажа и геополитического покера тогда только начиналась, и полем для нее стали кулуары европейских дворцов.

Американскую делегацию представляло трио, которое можно назвать гениальным дипломатическим десантом. Бенджамин Франклин – 77-летний мудрец, любимец парижских салонов, скрывавший стальную хватку за маской добродушного дедушки. Джон Адамс – пуританин из Массачусетса, упрямый, как бульдог, прямолинейный и совершенно лишенный европейского такта. И Джон Джей – блестящий юрист, параноик в лучшем смысле этого слова, который никому не доверял, особенно европейским союзникам.

Их главной задачей было не просто добиться формального признания независимости от британского посланника Дэвида Хартли – они должны были вырвать для своей молодой нации жизненное пространство. И здесь американцы пошли на беспрецедентный шаг – они начали отдельные переговоры за спиной французов, своих главных спасителей.

Франция потратила колоссальные средства на поддержку американской революции. Министр иностранных дел граф де Верженн планировал использовать США в качестве пешки в глобальной игре против Великобритании. Он хотел, что Америка осталась слабой, зажатой между Атлантикой и Аппалачами, полностью зависимой от Парижа. Да и Испания, союзница Франции, требовала контроля над рекой Миссисипи.

Джон Джей понял, что французы готовы пожертвовать американскими интересами, и убедил Франклина и Адамса нарушить прямые инструкции Конгресса. Американцы тайно вступили в прямые переговоры с британским премьер-министром графом Шелберном. Стремясь вбить клин между США и Францией, тот предложил американцам невероятно щедрые условия.

Как подписывали Парижский мир 1783 года и о чем в нем шла речь: смотрите видео Histopedia30

Что было в Парижском договоре от 3 сентября 1783 года?

Документ, подписанный 3 сентября 1783 года, состоял из 10 статей, каждая из которых была гвоздем в гробу британских амбиций на континенте. Первая и самая главная уже звучала как музыка для ушей колонистов: "Его Британское Величество признает упомянутые Соединенные Штаты... свободными, суверенными и независимыми государствами".

К тому же американские дипломаты выторговали гигантские территории. Западная граница США теперь проходила по реке Миссисипи, северная – по Великим озерам, а южная – по 31 параллели (граница с испанской Флоридой). Территория молодой республики увеличилась вдвое, заложив фундамент для будущей экспансии на Запад, которая превратит США в трансконтинентальную империю.

Джон Адамс, рискуя сорвать переговоры, мертвой хваткой вцепился в третью статью – право американцев ловить рыбу у берегов Ньюфаундленда. Для экономики Новой Англии это был вопрос жизни и смерти, и Адамс заставил британцев пойти на уступки. Взамен американцы пообещали в статьях 4 и 5 выплатить довоенные долги британским кредиторам и рекомендовать Штатам вернуть конфискованное имущество лоялистам. Впрочем, это последнее обещание Штаты в основном проигнорировали, что стало причиной дальнейших конфликтов.

Почему же сами британцы согласились отпустить США? Собственно, из-за изнурительных военных поражений и огромных финансовых убытков – здесь следует понимать, что помимо самих американских повстанцев Лондон воевал против мощной коалиции европейских государств, а именно Франции, Испании и Нидерландов. А это угрожало и другим владениям Британской империи. Продолжение боевых действий стало слишком дорогостоящим и буквально бесперспективным, но это не означает, что Парижский мир был для британцев легким решением.

Эмоциональное состояние британцев во время тех мирных переговоров лучше всего иллюстрирует один исторический курьез. Американский художник Бенджамин Уэст решил увековечить подписание предварительных соглашений 1782 года на большом полотне. Франклин, Адамс, Джей, Лоуренс и их секретарь с гордостью позировали художнику, а вот британский комиссар Ричард Освальд категорически отказался. По сей день эта картина висит в музее Винтертура в США незавершенной – правая половина холста остается пустой, символизируя растоптанную гордость Лондона.