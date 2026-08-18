Массовой казни в один день не было, но красная империя действительно устроила методичную охоту на каждого исполнителя свободных песен. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Слепые пророки против красной машины: почему Сталин боялся бандуры?

Жуткая история о расстрелянном "съезде кобзарей" глубоко укоренилась в массовом сознании, однако реальность гораздо сложнее и даже циничнее. На самом деле нет ни одного документального подтверждения массовой казни кобзарей в Харькове в 1930, 1932 или 1934 годах – нет ни приказов НКВД об организации такого масштабного мероприятия, ни расстрельных списков, привязанных к дате и месту. Но это вовсе не означает, что красный террор обошел стороной слепых музыкантов. Просто тоталитарная машина действовала коварнее.

Чтобы понять масштаб трагедии, стоит взглянуть на весомость кобзарства той эпохи. Традиционное украинское село было не только экономической единицей, но и мощной культурной вселенной, которую советская власть стремилась стереть с лица земли. В этой вселенной слепые странствующие музыканты играли роль не просто развлекателей, а настоящих духовных лидеров, носителей нецензурированной исторической памяти. Они были независимы, не подчинялись партийным директивам и оказывали колоссальное влияние на крестьян.

Для сталинского режима любая неконтролируемая институция представляла смертельную угрозу. А у украинских кобзарей была своя уникальная организация, которая не вписывалась в советские стандарты и вызывала у властей параноидальный страх. Речь идет не о подпольных вооруженных отрядах, конечно, а о профессиональных гильдиях, о цехах, напоминавших средневековые европейские братства. Вступление в такой цех требовало нескольких лет строгого обучения у мастера, сдачи экзаменов и прохождения тайного ритуала инициации.

Но больше всего чекистов раздражал "лебийский язык" – тайный диалект, на котором кобзари общались между собой (лебиями называли друг друга странствующие певцы и нищие). Этот язык был совершенно непонятен для агентов НКВД. В параноидальной атмосфере 1930-х годов наличие разветвленной сети слепых странников, передающих информацию неизвестным шифром, доводило советских спецслужбистов до бешенства. Они видели в кобзарях неуязвимую для пропаганды подпольную сеть, которую невозможно было контролировать, а значит – необходимо было уничтожить.

Как возник миф о "съезде кобзарей" и как на самом деле красные уничтожали певцов?

В 1920-х годах советская власть действительно пыталась взять кобзарей под контроль, созывая различные этнографические конференции и съезды, где музыкантов заставляли регистрироваться. Но когда в начале 1930-х начались массовые репрессии, аресты происходили выборочно. Люди видели, как кобзари исчезали один за другим, и в коллективной памяти эти разрозненные трагедии слились в один апокалиптический образ массовой казни.

Легенда о "съезде кобзарей" и реальные репрессии советской власти: смотрите видео WAS_UA

В результате легенда о расстрелянном съезде кобзарей стала метафорой тотального уничтожения культуры, народной сублимацией ужаса, символическим отражением того, что происходило на самом деле, но было растянуто во времени. Ведь настоящая картина репрессий, которую по крупицам восстановили ученые, на самом деле также была конвейером смерти. Стоит вспомнить лишь печально известный оперативный приказ НКВД № 00447, который дал старт массовым репрессиям против антисоветских элементов. В эту размытую категорию попадали и странствующие музыканты. Им не нужен был специальный съезд, чтобы попасть под маховик террора.

Каждый региональный отдел НКВД получал из Москвы четкие квоты на расстрелы и заключения. Чтобы выполнить и перевыполнить эти кровавые планы, чекисты хватали самых беззащитных. Слепой старик, не имевший постоянного места работы в колхозе, автоматически клеймился как социально опасный элемент. Следователи даже не пытались придумывать правдоподобные истории – в сохранившихся протоколах допросов незрячих людей обвиняли в визуальном шпионаже за военными объектами или подготовке террористических актов на железной дороге. Этот абсурд никого не смущал, ведь главное было выполнить квоту на смерть.

В начале 1990-х годов ученые опросили сотни пожилых людей, которые еще помнили жизнь до коллективизации. Их свидетельства рисуют картину ползучего апокалипсиса. Селяне рассказывали, как однажды их знакомый кобзарь просто не пришел на ярмарку. Как другого забрали ночью люди в кожаных плащах. Как разбитые бандуры находили на обочинах дорог. Эта мозаика индивидуальных трагедий оказалась гораздо страшнее любого мифа.

Параллельно режим экономически убивал саму суть кобзарства. Коллективизация и искусственный голод уничтожали традиционное крестьянство – главную аудиторию и кормильцев странствующих музыкантов. Без поддержки села кобзари были обречены на голодную смерть. Те же, кто пытался выжить в городах, сталкивались с драконовскими налогами на инструменты, требованиями документов и запретами выступать без специального разрешения цензоров.

А самым циничным этапом этой трагедии стала подмена понятий. Уничтожив аутентичных, незрячих носителей традиции, советская власть не уничтожила саму бандуру. Вместо этого инструмент модернизировали, добавили хроматический ряд и передали в руки зрячих, идеологически правильных музыкантов.

Были созданы государственные капеллы бандуристов, которые в вышиванках пели со сцены песни о вождях пролетариата и счастливой колхозной жизни. Это была классическая культурная апроприация – режим убил душу традиции, оставив лишь ее пустую и контролируемую оболочку. А настоящий кобзарский репертуар – думы, псалмы, исторические песни – был запрещен или подвергся жесткой цензуре.