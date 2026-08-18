Масової страти в один день не було, та червона імперія дійсно влаштувала методичне полювання на кожного носія вільної пісні. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Сліпі пророки проти червоної машини: чому Сталін боявся бандури?

Моторошна історія про розстріляний "з'їзд кобзарів" глибоко вкоренилася у масовій свідомості, проте реальність набагато складніша та навіть цинічніша. Насправді немає жодного документального підтвердження масової страти кобзарів у Харкові у 1930, 1932 чи 1934 роках – немає ні наказів НКВС про організацію такого масштабного заходу, ні розстрільних списків, прив'язаних до дати та локації. Але це геть не означає, що червоний терор оминув сліпих музик. Просто тоталітарна машина діяла підступніше.

Щоб зрозуміти масштаб трагедії, варто поглянути на вагу кобзарства тієї доби. Традиційне українське село було не лише економічною одиницею, а й потужним культурним всесвітом, який радянська влада прагнула стерти з лиця землі. У цьому всесвіті сліпі мандрівні музики відігравали роль не просто розважальників, а справжніх духовних лідерів, носіїв нецензурованої історичної пам'яті. Вони були незалежними, не підкорялися партійним директивам і мали колосальний вплив на селян.

Для сталінського режиму будь-яка неконтрольована інституція становила смертельну загрозу. А українські кобзарі мали власну унікальну організацію, яка не вписувалася у радянські стандарти й викликала у влади параноїдальний страх. Мовиться не про підпільні озброєні загони, звісно – а про професійні гільдії, про цехи, які нагадували середньовічні європейські братства. Вступ до такого цеху вимагав років суворого навчання у майстра, складання іспитів та проходження таємного ритуалу ініціації.

Але найбільше чекістів дратувала "лебійська мова" – таємний говір, яким кобзарі спілкувалися між собою (лебіями називали один одного мандрівні співці та жебраки). Ця мова була абсолютно незрозумілою для агентів НКВС. У параноїдальній атмосфері 1930-х років наявність розгалуженої мережі сліпих мандрівників, які передають інформацію невідомим шифром, доводила радянських спецслужбістів до сказу. Вони бачили у кобзарях невразливу для пропаганди підпільну мережу, яку неможливо було контролювати, а отже – необхідно було знищити.

Як виник міф про "з'їзд кобзарів" та як насправді червоні знищували співців?

У 1920-х роках радянська влада дійсно намагалася взяти кобзарів під контроль, скликаючи різноманітні етнографічні конференції та з'їзди, де музик змушували реєструватися. Та коли на початку 1930-х почалися масові репресії, арешти відбувалися точково. Люди бачили, як кобзарі зникають один за одним, і в колективній пам'яті ці розрізнені трагедії злилися в один апокаліптичний образ масової страти.

Легенда про "з'їзд кобзарів" і реальні репресії радянської влади: дивіться відео WAS_UA

Відтак легенда про розстріляний з'їзд кобзарів стала метафорою тотального знищення культури, народною сублімацією жаху, символічним відбитком того, що відбувалося насправді, але було розтягнуто в часі. Адже справжня картина репресій, яку за крихтами відновили науковці, також насправді була конвеєром смерті. Варто згадати лише сумнозвісний оперативний наказ НКВС №00447, який запустив масові репресії проти антирадянських елементів. У цю розмиту категорію вписувалися й мандрівні музики. Їм не потрібен був спеціальний з'їзд, щоб потрапити під маховик терору.

Кожен регіональний відділ НКВС отримував з Москви чіткі ліміти на розстріли та ув'язнення. Щоб виконати й перевиконати ці криваві плани, чекісти хапали найменш захищених. Сліпий старець, який не мав постійного місця роботи у колгоспі, автоматично таврувався як соціально небезпечний елемент. Слідчі навіть не намагалися вигадувати правдоподібні історії – у збережених протоколах допитів незрячих людей звинувачували у візуальному шпигунстві за військовими об'єктами або підготовці терористичних актів на залізниці. Цей абсурд нікого не бентежив, адже головним було закрити квоту на смерть.

На початку 1990-х років науковці опитали сотні літніх людей, які ще пам'ятали життя до колективізації. Їхні свідчення малюють картину повзучого апокаліпсиса. Селяни розповідали, як одного дня їхній знайомий кобзар просто не прийшов на ярмарок. Як іншого забрали вночі люди у шкіряних плащах. Як розбиті бандури знаходили на узбіччях доріг. Ця мозаїка індивідуальних трагедій виявилася набагато страшнішою за будь-який міф.

Паралельно режим вбивав саму суть кобзарства економічно. Колективізація та штучний голод нищили традиційне селянство – головну аудиторію та годувальників мандрівних музик. Без підтримки села кобзарі були приречені на голодну смерть. Ті ж, хто намагався вижити у містах, стикалися з драконівськими податками на інструменти, вимаганнями документів та заборонами виступати без спеціального дозволу цензорів.

А найбільш цинічним етапом цієї трагедії стала підміна понять. Знищивши автентичних, незрячих носіїв традиції, радянська влада не знищила саму бандуру. Натомість інструмент модернізували, додали хроматичний ряд і передали в руки зрячих, ідеологічно правильних музикантів.

Були створені державні капели бандуристів, які у вишиванках співали зі сцени пісні про вождів пролетаріату та щасливе колгоспне життя. Це була класична культурна апропріація – режим вбив душу традиції, залишивши лише її порожню й контрольовану оболонку. А справжній кобзарський репертуар – думи, псалми, історичні пісні – був заборонений або жорстко відредагований.