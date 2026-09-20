20 сентября же вошло в историю Кавказа как день, когда сработал детонатор одной из самых опасных геополитических мин, заложенных коммунистическим режимом. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему решение 1920-х годов стало катализатором войны в конце века?

В тот день, 20 сентября 1990 года, официальный и действующий Совет народных депутатов Южно-Осетинской автономной области, входившей в состав Грузинской ССР, совершила крайне радикальный шаг. Он провозгласил создание "Южно-Осетинской Советской Демократической Республики". Это мог быть лишь локальный политический демарш, но он стал началом трагедии, которая на десятилетия превратила процветающий горный регион в зону отчуждения, крови и сломанных судеб.

Чтобы понять природу взрыва 1990 года, следует вспомнить архитектуру советского государства. Большевики, захватив независимую Грузию в 1921 году, применили классический имперский принцип "разделяй и властвуй" – уже в 1922 году они создали Южно-Осетинскую автономную область в пределах Грузии. Западная историография называет эту систему "матрешечным федерализмом".

Эта автономия не ставила целью защиту культурных прав меньшинств, как это декларировалось. Она была институциональным крючком, удавкой на шее Тбилиси – границы области прочерчивали в московских кабинетах совершенно произвольно, часто разрезая единые экономические и географические зоны. Москва сознательно конструировала этнотерриториальные образования так, чтобы в случае попытки союзной республики (Грузии) выйти из состава СССР центральная власть могла мгновенно активизировать сепаратистские движения внутри нее.

Южная Осетия стала идеальной миной замедленного действия. И на протяжении долгих десятилетий этот механизм оставался в тени тоталитарного контроля – аж до тех пор, пока хватка Кремля в конце 1980-х не ослабла.

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Как события 20 сентября 1990 года запустили необратимую цепную реакцию?

На рубеже десятилетий, 80-х и 90-х, Грузия переживала мощный всплеск национального возрождения. Движение за независимость, возглавляемое Звиадом Гамсахурдиа, набирало обороты, однако патриотическая риторика Тбилиси часто принимала радикальные формы, что вызывало панику среди этнических меньшинств.

Ощущая угрозу своему статусу, южноосетинская политическая элита решила действовать на опережение, ища защиты в консервативных кругах Москвы. В результате она и пошла на провозглашение "республики" 20 сентября 1990 года. Осетинские лидеры заявили о подчинении непосредственно центру, игнорируя Тбилиси.

Реакция грузинских властей была молниеносной и бескомпромиссной – в декабре Верховный Совет Грузии полностью отменил автономию Южной Осетии. Политический диалог был уничтожен – на его место пришли баррикады, ночные обстрелы и этнические чистки. Началась война 1991 – 1992 годов, которая сопровождалась жестокостью с обеих сторон, сожженными деревнями и десятками тысяч беженцев.

Вот так сработала мина, заложенная советской властью в 1920-х годах, и сегодня мы видим ее кровавое наследие. События 1990 года стали прелюдией не только к конфликту начала 90-х, но и к российско-грузинской войне 2008 года. Международное сообщество – ООН, ЕС и США – признает Южную Осетию территорией Грузии, находящейся под незаконной оккупацией. Однако реальность иная, и шрамы от нее глубоки.