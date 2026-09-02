Они крепко держали в руках тяжелые мушкеты, а на поясах – изогнутые сабли. Это были элитные воины, которые за тысячи километров от Ирана, в родных степях и на море, помогали защищать трон персидских шахов от самой страшной угрозы того времени. Конечно, речь идет о казаках, и 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Тени над Исфаханом: как украинские рыцари ковали геополитику Ближнего Востока?

Украинские казаки не были просто местными защитниками границ или мятежниками. В системе координат ранней современной Европы и Азии они выступали как высокоэффективная военная сила и мастера асимметричной войны, с которыми стремились заключить союз самые богатые монархи мира. И персидский шах Аббас I Великий был одним из тех, кто искал их поддержки. Так как же именно украинцы влияли на судьбу Ирана?

Османская империя в то время, на рубеже XVI и XVII веков, была очень могущественной силой – ее армии угрожали Вене на западе и продвигались на восток, пытаясь уничтожить шиитское государство Сефевидов. Для османских султанов Персия была не просто территориальным конкурентом, а идеологическим врагом. Серия изнурительных османо-сефевидских войн поставила Иран на грань катастрофы.

Шах Аббас I, вступивший на престол в 1588 году, искал стратегический выход из ситуации. Он понял, что традиционная персидская конница (кизилбаши) не способна противостоять османским янычарам, вооруженным огнестрельным оружием. Персии требовалась модернизация армии и союзники в тылу врага. И кто-то при дворе шаха, говорят, мудро посоветовал правителю поискать военный союз с европейскими христианскими государствами.

Европа со своей стороны мечтала об Антиосманской лиге. Папа Римский Климент VIII, император Священной Римской империи и правители Речи Посполитой направляли в Исфахан посольства, и именно во время этих дипломатических миссий возникла идея привлечь к войне против турок тех, кто уже имел колоссальный опыт борьбы с ними – запорожских казаков.

Как казаки присоединялись к общей борьбе? В основном через дипломатические контакты. Например, польский король Сигизмунд III Ваза отправлял в Персию посла, армянина Сефера Муратовича, который занимался не только закупкой роскошных ковров и шелка, но и координацией военных действий. Казаки, которые формально были подданными Речи Посполитой, получали негласное разрешение (а часто и деньги) на походы против османов, которые синхронизировались с наступлениями персидской армии.

Для Аббаса казаки были идеальным инструментом. Они не требовали сложного логистического обеспечения, как европейские рыцари, при этом были мастерами огнестрельного боя, действовали автономно и, что самое главное, наводили панический ужас на османские гарнизоны. Их тактика внезапных морских рейдов и диверсий идеально дополняла масштабные операции персидской регулярной армии на другом конце империи.

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Иными словами, самый весомый вклад украинских казаков в защиту Ирана от османов был не в песках Месопотамии или горах Кавказа, а на волнах Черного моря. Османские архивы изобилуют сообщениями о нападениях казацких флотилий на Синоп, Трапезунд и даже окрестности самого Стамбула – и современные военные историки рассматривают эти морские походы не как хаотическое пиратство, а как скоординированную геополитическую стратегию.

Когда шах Аббас начинал наступление на османские позиции на Закавказье (например, во время победоносной войны 1603 – 1618 годов), казаки наносили удары по черноморскому побережью Турции. Это вынуждало султана Ахмеда I, а позже Османа II, удерживать значительную часть своего флота и элитных янычарских подразделений вблизи столицы, вместо того чтобы отправить их на восточный фронт против персов. То есть казацкая угроза с севера была одним из ключевых факторов, не позволивших туркам разгромить Сефевидский Иран.

Еще один интересный нюанс – что заставляло свободных воинов степи координировать действия с мусульманским правителем. Объяснение прагматичное – общий враг, деньги и геополитическая выгода. Шах Аббас I был чрезвычайно рационален, он щедро оплачивал такие диверсии через послов, передавая золото и драгоценные шелка. В этой большой игре ценились профессионализм и эффективность, а не религиозная принадлежность.

В общем, казаки в этой войне точно не были слепым орудием – они выполняли роль элитного авангарда, который разрушал османскую логистику, пока персы осаждали крепости на Кавказе, такие как Эривань (Ереван) или Тебриз. Итальянские путешественники, такие как Пьетро делла Валле, лично встречавшийся с шахом Аббасом, оставили восторженные отзывы о храбрости христианских воинов, чьи удары с севера помогали персам побеждать общего врага.

Почему же эта увлекательная страница истории долгое время оставалась в тени? Потому что империям, которые позже разделили Восточную Европу, было невыгодно признавать украинских казаков самостоятельными игроками на международной арене, способными заключать союзы с самыми могущественными монархами Азии. Их образ искусственно сужали к локальным бунтарям в шароварах. К счастью, сегодня историческая наука окончательно избавилась от имперских нарративов прошлого, и мы видим истинную картину.