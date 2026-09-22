От голливудского блокбастера "Один дома" с гениальной аранжировкой Джона Уильямса до хэви-метала в исполнении Trans-Siberian Orchestra и акапельных экспериментов группы Pentatonix – Carol of the Bells является бесспорным глобальным феноменом. Однако история того, как эта мелодия покорила мир – это блестящий пример культурной трансплантации. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как украинская мелодия оказалась на главной сцене Нью-Йорка?

Сегодня, в 2026 году, когда мы оглядываемся на столетний путь композиции Carol of the Bells на Западе, мы уже хорошо знаем ее историю. А именно – об удивительной трансформации местного хорового произведения Николая Леонтовича "Щедрик" в самый узнаваемый рождественский хит планеты.

В Карнеги-холле (Carnegie Hall) историческая премьера "Щедрика" состоялась 5 октября 1922 года. В тот вечер на самую престижную сцену Америки вышел Украинский национальный хор под руководством Александра Кошица. Это было время, когда США, оправившись после Первой мировой войны, жадно впитывали новые культурные впечатления из Европы.

Американская пресса того времени, в частности музыкальные критики The New York Times и The Washington Post, подробно освещали тур украинцев, отмечая беспрецедентную полифонию и эмоциональную глубину исполнения. А местные рецензенты в 1922 году были поражены необычным для западного уха звучанием.

Публика требовала исполнить "Щедрика" на бис. Для американского слушателя это была экзотическая, но невероятно привлекательная композиция – ее ритмический рисунок, остинато, создавал эффект нарастающего напряжения, который идеально резонировал с динамичным духом "ревущих 20-х" в США. Однако на тот момент это был лишь успешный концертный номер иностранного коллектива.

Текст песни, рассказывавший о ласточке и весеннем пробуждении природы (поскольку дохристианский Новый год праздновался весной), оставался совершенно непонятным для англоязычной аудитории. Чтобы стать частью американского культурного кода, мелодия нуждалась в адаптации, которая соответствовала бы местным традициям.

Несколько интересных фактов о пути "Щедрика" к Carol of the Bells: смотрите видео ukrainernet

Кто превратил весеннюю песню в зимний радиохит?

Ключевой фигурой в этой истории стал Питер Джозеф Вильговский (Peter J. Wilhousky) – американский композитор, хормейстер и аранжировщик русинского происхождения. В 1930-х годах он работал на радиосети NBC, где создавал аранжировки для симфонического оркестра под руководством легендарного Артуро Тосканини. Вильговский искал новый материал для школьных хоров и вспомнил мелодию, которую слышал ранее.

Этот человек не понимал оригинального текста, но его гениальность как продюсера и аранжировщика заключалась в том, что он услышал в этих четырех нотах не щебетание птички, а перекликание рождественских колокольчиков. В 1936 году он написал новый, англоязычный текст: Hark! how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Он зарегистрировал авторские права на эту англоязычную версию и опубликовал ее под названием Carol of the Bells.

Настоящий взрыв популярности обеспечили технологии. Благодаря возможностям радиосети NBC, которая транслировала выступления хоров на всю территорию Соединенных Штатов во время Великой депрессии, песня мгновенно стала хитом. Она дарила слушателям ощущение праздника, волшебства и надежды в сложные времена.

Американские школы и церковные хоры массово скупали ноты в издательстве Carl Fischer. Вильговский создал идеальный коммерческий и культурный продукт – он сохранил гениальную музыкальную структуру Леонтовича, но облек ее в форму американского Рождества.

Вот так Carol of the Bells стала шедевром синергии. Украинский композитор создал безупречный музыкальный механизм, а американский индустриальный и медийный аппарат придал ему глобальный масштаб. Так что это история о том, как искусство преодолевает границы, языковые барьеры и века, превращаясь в вечный саундтрек зимнего чуда для всего человечества.