Від голлівудського блокбастера "Сам удома" з геніальним аранжуванням Джона Вільямса до важкого металу у виконанні Trans-Siberian Orchestra та акапельних експериментів гурту Pentatonix – Carol of the Bells є беззаперечним глобальним феноменом. Проте історія того, як ця мелодія підкорила світ – це блискучий приклад культурної трансплантації. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як українська мелодія опинилася на головній сцені Нью-Йорка?

Сьогодні, у 2026 році, коли ми озираємося на столітній шлях композиції Carol of the Bells на Заході, то вже добре знаємо про її історію. А саме – про дивовижну трансформацію локального хорового твору Миколи Леонтовича "Щедрик" на найвпізнаваніший різдвяний хіт планети.

У Карнеґі-холі (Carnegie Hall) історична прем'єра "Щедрика" відбулася 5 жовтня 1922 року. Того вечора на найпрестижнішу сцену Америки вийшов Український національний хор під керівництвом Олександра Кошиця. Це був час, коли США, оговтавшись після Першої світової війни, жадібно вбирали нові культурні враження з Європи.

Американська преса того часу, зокрема музичні критики The New York Times та The Washington Post, детально документували тур українців, відзначаючи безпрецедентну поліфонію та емоційну глибину виконання. А тамтешні рецензенти 1922 року були вражені незвичним для західного вуха звучанням.

Публіка вимагала виконувати "Щедрика" на біс. Для американського слухача це була екзотична, але неймовірно приваблива композиція – її ритмічний малюнок, остинато, створював ефект наростальної напруги, який ідеально резонував із динамічним духом "ревучих 20-х" у США. Проте на той момент це був лише успішний концертний номер іноземного колективу.

Текст пісні, що розповідав про ластівку та весняне пробудження природи (оскільки дохристиянський Новий рік святкувався навесні), залишався абсолютно незрозумілим для англомовної аудиторії. Щоб стати частиною американського культурного коду, мелодія потребувала адаптації, яка б відповідала місцевим традиціям.

Дещо цікаве про шлях "Щедрика" до Carol of the Bells: дивіться відео ukrainernet

Хто перетворив весняну пісню на зимовий радіохіт?

Ключовою фігурою у цій історії став Пітер Джозеф Вільговський (Peter J. Wilhousky) – американський композитор, хоровий диригент та аранжувальник русинського походження. У 1930-х роках він працював на радіомережі NBC, де створював аранжування для симфонічного оркестру під керівництвом легендарного Артуро Тосканіні. Вільговський шукав новий матеріал для шкільних хорів і згадав мелодію, яку чув раніше.

Цей чоловік не розумів оригінального тексту, та його геніальність як продюсера та аранжувальника полягала у тому, що він почув у цих чотирьох нотах не щебетання пташки, а перегукування різдвяних дзвіночків. У 1936 році він написав новий, англомовний текст: Hark! how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Він зареєстрував авторські права на цю англомовну версію та опублікував її з назвою Carol of the Bells.

Справжній вибух популярності забезпечили технології. Завдяки потужностям радіомережі NBC, яка транслювала виступи хорів на всю територію Сполучених Штатів під час Великої депресії, пісня миттєво стала хітом. Вона дарувала слухачам відчуття свята, магії та надії у складні часи.

Американські школи та церковні хори масово скуповували ноти у видавництва Carl Fischer. Вільговський створив ідеальний комерційний та культурний продукт – він зберіг геніальну музичну структуру Леонтовича, але загорнув її в обгортку американського Різдва.

Ось так Carol of the Bells стало шедевром синергії. Український композитор створив бездоганний музичний механізм, а американський індустріальний та медійний апарат надав йому глобального масштабу. Тож це історія про те, як мистецтво долає кордони, мовні бар'єри та століття, перетворюючись на вічний саундтрек зимового дива для всього людства.