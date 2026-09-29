А все лишь потому, что УАПЦ, возникшая в 1921 году, стала феноменом духовной эмансипации – она заговорила с верующими на понятном языке, отвергла имперский диктат и быстро завоевала колоссальную поддержку. 24 Канал расскажет чуть подробнее, что произошло дальше.

Почему независимая украинская церковь стала врагом для Кремля?

К концу 1920-х годов Украинская автокефальная православная церковь имела уже тысячи приходов. И именно этот беспрецедентный успех стал для нее смертным приговором в системе координат сталинского режима, где любая неконтролируемая мысль расценивалась как государственная измена.

Советский тоталитаризм не терпел никакой альтернативной идентичности. Поэтому для Москвы УАПЦ была не столько религиозной организацией, сколько мощным институтом кристаллизации украинской нации. Священники, читавшие проповеди на украинском языке, автоматически становились носителями "буржуазного национализма" в глазах партийной номенклатуры.

Кремль понимал, что физически подчинить территорию недостаточно – нужно сломить хребет национальному сознанию. Церковь же, независимая от московского патриархата, разрушала монополию коммунистической партии на сознание людей. Поэтому уничтожение УАПЦ планировали как спецоперацию, а прелюдией к большому кровопролитию стал сфабрикованный показательный процесс над так называемым "Союзом освобождения Украины" в 1930 году.

Этот процесс был классическим образцом сталинской юстиции – без доказательств и с признаниями, выбитыми под пытками. Именно тогда УАПЦ официально заклеймили как "контрреволюционную организацию", что развязало руки карательным органам для начала массового террора.

Государственная машина начала действовать с бюрократической жестокостью – храмы закрывали, превращая их в склады, клубы или просто взрывая динамитом. Но главный удар был направлен на людей – на тех, кто носил рясы и отказывался предать свою паству.

Василий Липкивский – основатель и идеолог УАПЦ: смотрите видео oou.org.ua

Как именно разворачивался механизм уничтожения духовенства УАПЦ?

Удар не был хаотичным – он был индустриализированным. Апогей трагедии пришелся на период Большого террора 1937 – 1938 годов. Уничтожение тогда происходило по квотам, а человеческие жизни превратились в статистику в кабинетах следователей. Символом этой мученической эпохи стал митрополит Василий Липкивский – основатель и идеолог УАПЦ.

В ноябре 1937 года 73-летний старец, который уже давно находился под постоянным давлением и в изоляции, был арестован, осужден внесудебной "тройкой" НКВД и расстрелян. Его судьба стала зеркалом судьбы всей церкви. К концу 1930-х годов советская власть физически ликвидировала весь епископат УАПЦ. Ни один иерарх не остался на свободе – их либо расстреливали в тайных местах, либо отправляли на верную смерть в лагеря.

Священников арестовывали ночью, обвиняли в шпионаже в пользу иностранных разведок, подготовке вооруженных восстаний или саботаже. Их пытали, заставляя подписывать абсурдные признания, а затем ставили к стенке. Немало сельских священников были похоронены в безымянных братских могилах. Вместе с ними страдали и их семьи – жены и дети получали клеймо "врагов народа", что означало социальную смерть, ссылку и голод.

К 1939 году Украинская автокефальная православная церковь как институт перестала существовать на территории Советской Украины – она была выжжена дотла. Однако, как доказывает глобальный исторический опыт, идею невозможно убить пулей.

Расстрелянные и сосланные впоследствии стали невидимым фундаментом, на котором спустя десятилетия, после краха тоталитарной империи, украинская духовная независимость смогла возродиться вновь. Их кровь стала тем семенем, которое советская система пыталась закопать глубоко в землю, не понимая, что оно неизбежно прорастет.