А все лише тому, що УАПЦ, яка постала у 1921 році, стала феноменом духовної емансипації – вона заговорила до вірян зрозумілою мовою, відкинула імперський диктат і швидко здобула колосальну підтримку. 24 Канал розповість трохи докладніше, що сталося далі.

Чому незалежна українська церква стала ворогом для Кремля?

До кінця 1920-х років Українська автокефальна православна церква мала вже тисячі парафій. І саме цей безпрецедентний успіх став її смертним вироком у системі координат сталінського режиму, де будь-яка неконтрольована думка скидалася на державну зраду.

Радянський тоталітаризм не терпів жодної альтернативної ідентичності. Відтак для Москви УАПЦ була не стільки релігійною організацією, скільки потужним інститутом кристалізації української нації. Священники, які читали проповіді українською мовою, автоматично ставали носіями "буржуазного націоналізму" в очах партійної номенклатури.

Кремль розумів, що фізично підкорити територію недостатньо – потрібно зламати хребет національній свідомості. Церква ж, незалежна від московського патріархату, руйнувала монополію комуністичної партії на уми людей. Тому знищення УАПЦ планували як спецоперацію, а прелюдією до великої крові став сфабрикований показовий процес над так званою "Спілкою визволення України" у 1930 році.

Цей процес був класичним зразком сталінської юстиції – без доказів та з вибитими під тортурами зізнаннями. Саме тоді УАПЦ офіційно таврували як "контрреволюційну організацію", що розв'язало руки каральним органам для початку масового терору.

Державна машина почала діяти з бюрократичною жорстокістю – храми закривали, перетворюючи їх на склади, клуби або просто підриваючи динамітом. Але головний удар був спрямований на людей – на тих, хто носив ряси й відмовлявся зраджувати свою паству.

Василь Липківський – засновник та ідеолог УАПЦ: дивіться відео oou.org.ua

Як саме розгортався механізм знищення духовенства УАПЦ?

Удар не був хаотичним – він був індустріалізованим. Апогей трагедії припав на період Великого терору 1937 – 1938 років. Знищення тоді відбувалося за квотами, а людські життя перетворилися на статистику у кабінетах слідчих. Символом цієї мученицької епохи став митрополит Василь Липківський – засновник та ідеолог УАПЦ.

У листопаді 1937 року 73-річного старця, який вже давно перебував під постійним тиском і в ізоляції, було заарештовано, засуджено позасудовою "трійкою" НКВС і розстріляно. Його доля стала дзеркалом долі всієї церкви. До кінця 1930-х років радянська влада фізично ліквідувала весь єпископат УАПЦ. Жоден ієрарх не залишився на волі – їх або розстрілювали у таємних урочищах, або відправляли на вірну смерть у табори.

Священників арештовували вночі, звинувачували у шпигунстві для іноземних розвідок, підготовці збройних повстань чи саботажі. Їх катували, змушуючи підписувати абсурдні зізнання, а потім ставили до стінки. Чимало сільських пастирів лягли у безіменні братські могили. Разом із ними страждали і їхні родини – дружини та діти діставали тавро "ворогів народу", що означало соціальну смерть, заслання та голод.

До 1939 року Українська автокефальна православна церква як інституція перестала існувати на території Радянської України – вона була випалена дотла. Проте, як доводить глобальний історичний досвід, ідею неможливо вбити кулею.

Розстріляні та заслані згодом стали невидимим фундаментом, на якому через десятиліття, після краху тоталітарної імперії, українська духовна незалежність змогла відродитися знову. Їхня кров стала тим насінням, яке радянська система намагалася закопати глибоко в землю, не розуміючи, що воно неминуче проросте.