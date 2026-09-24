Это был не просто новый военный корабль, спустившийся на воду, а грандиозный триумф инженерной мысли, навсегда изменивший старые правила ведения войны на море. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему 8 ядерных реакторов стали приговором для традиционной логистики?

USS Enterprise длиной 342 метра, спущенный на воду 24 сентября 1960 года, до сих пор остается самым длинным военным кораблем в истории человечества. Но его истинная сокрушительная сила заключалась даже не в колоссальных размерах, а в атомном сердце, которое билось с невиданной доселе мощью и навсегда изменило геополитический баланс сил.

До появления "Большого Э" (как впоследствии с любовью и уважением окрестили корабль моряки) военно-морская стратегия была жестко и бескомпромиссно привязана к нефти. Любая эскадра, какой бы грозной она ни была, напоминала хищника на коротком поводке – ее радиус действия, маневренность и скорость критически ограничивались необходимостью постоянной дозаправки. Поэтому танкеры снабжения были настоящей ахиллесовой пятой любого флота. Беспощадная математика войны диктовала простое правило – уничтожь логистическую цепь, и даже самый мощный авианосец превратится в беспомощную неподвижную мишень.

USS Enterprise навсегда порвал эту цепь. Инженеры оснастили его восемью ядерными реакторами Westinghouse A2W – это беспрецедентное и невероятно сложное технологическое решение наделило корабль способностью двигаться со скоростью более 33 узлов (около 61 километра в час) на практически неограниченные расстояния. Авианосец мог обогнуть земной шар несколько раз подряд, не нуждаясь ни в капли мазута для своих турбин.

Настоящим шоком для военных аналитиков того времени стало событие 1964 года во время исторической операции "Морская орбита" (Operation Sea Orbit). USS Enterprise вместе с ракетным крейсером USS Long Beach и фрегатом USS Bainbridge – все именно на атомном ходу – совершили кругосветное путешествие за 65 дней без какой-либо дозаправки или пополнения запасов в портах.

Это была не просто демонстрация флага – а ясный сигнал всем потенциальным противникам на планете. Соединенные Штаты доказали, что способны развернуть полноценную ударную группировку в любой точке Мирового океана с молниеносной скоростью – время реакции на кризисные ситуации сократилось с недель до дней. И это ярко продемонстрировал Кубинский ракетный кризис 1962 года, когда "Энтерпрайз" мгновенно присоединился к морской блокаде острова, став непреодолимым стальным аргументом в самой опасной геополитической игре ХХ века. С тех пор война стала глобальной в самом прямом смысле этого слова.

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Какое наследие оставил "Большой Э" для военно-морских флотов будущего?

Влияние USS Enterprise на глобальную военную доктрину невозможно переоценить. Он превратил авианосец из простого плавучего аэродрома в суверенную, абсолютно автономную территорию, способную проецировать силу на целые континенты. Благодаря отсутствию огромных топливных цистерн для собственных двигателей, конструкторы смогли выделить колоссальные объемы под авиационное топливо и боеприпасы для палубной авиации – от тяжелых штурмовиков A-6 Intruder до легендарных истребителей F-4 Phantom. Это означало кардинальное увеличение количества боевых вылетов, беспрецедентную огневую мощь и способность месяцами находиться в зоне конфликта, как, например, во Вьетнаме.

Прослужив более полувека, "Большой Э" стал непосредственным свидетелем и активным участником ключевых событий Холодной войны и современных конфликтов на Ближнем Востоке. Выведенный из активной эксплуатации в 2012 году и официально списанный в 2017, корабль поставил перед инженерами новый вызов, аналогов которому не было в истории – как безопасно утилизировать гиганта с восемью ядерными реакторами. Даже по состоянию на 2026 год процесс деактивации и разборки корпуса USS Enterprise продолжается – как оказалось, это одна из самых сложных экологических и инженерных операций в мире. Суровый урок для проектирования следующих поколений боевых кораблей.

Но как бы то ни было, наследие USS Enterprise продолжает жить в каждом современном атомном авианосце классов Nimitz и новейшем Gerald R. Ford. Их строят с тщательным учетом как инженерных достижений, так и логистических ошибок своего великого предка, и устанавливают меньшее количество, но значительно более мощных и более простых в обслуживании реакторов.

24 сентября 1960 года человечество не просто спустило на воду очередной корабль. В тот осенний день в воды Атлантики вошла совершенно новая эпоха военно-морской мощи – эпоха, в которой скорость, абсолютная автономность и сокрушительная сила слились воедино благодаря укрощенному атому. И хотя сегодня стальной корпус первого атомного левиафана методично разрезают на металл в сухих доках, его грозная тень навсегда останется на картах мировых океанов, напоминая о дне, когда география окончательно перестала быть препятствием для военной стратегии.