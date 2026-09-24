Це був не просто новий військовий корабель, що торкнувся води, а монументальний тріумф інженерної думки, який назавжди перекреслив старі правила війни на морі. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому 8 ядерних реакторів стали вироком для традиційної логістики?

USS Enterprise у 342 метри завдовжки, який спустили на воду 24 вересня 1960 року, і досі залишається найдовшим військовим кораблем в історії людства. Але його справжня нищівна сила ховалася навіть не у колосальних розмірах, а в атомному серці, яке билося з небаченою досі потужністю та назавжди змінило геополітичний баланс сил.

До появи "Великого Е" (як згодом з любов'ю та повагою охрестили корабель моряки), військово-морська стратегія була жорстко і безкомпромісно прив'язана до нафти. Будь-яка ескадра, якою б грізною вона не була, нагадувала хижака на короткому повідці – її радіус дії, маневровість та швидкість критично обмежувалися необхідністю постійного дозаправлення. Відтак танкери постачання були справжньою ахіллесовою п'ятою будь-якого флоту. Безжальна математика війни диктувала просте правило – знищуй логістичний ланцюг, і навіть наймогутніший авіаносець перетвориться на безпорадну нерухому мішень.

USS Enterprise назавжди пошматував цей повідець. Інженери оснастили його вісьмома ядерними реакторами Westinghouse A2W – це безпрецедентне й неймовірно складне технологічне рішення наділило корабель здатністю рухатися зі швидкістю понад 33 вузли (близько 61 кілометра на годину) на практично необмежені відстані. Авіаносець міг обігнути земну кулю кілька разів поспіль, не потребуючи жодної краплі мазуту для своїх турбін.

Справжній шок для військових аналітиків того часу стався у 1964 році під час історичної операції "Морська орбіта" (Operation Sea Orbit). USS Enterprise разом із ракетним крейсером USS Long Beach та фрегатом USS Bainbridge – усі саме на атомному ходу – здійснили навколосвітню подорож за 65 днів без жодного дозаправлення чи поповнення запасів у портах.

Це була не просто демонстрація прапора – а ясний сигнал усім потенційним супротивникам на планеті. Сполучені Штати довели, що здатні розгорнути повноцінне ударне угруповання у будь-якій точці Світового океану з блискавичною швидкістю – час реакції на кризові ситуації скоротився з тижнів до днів. І це яскраво продемонструвала Кубинська ракетна криза 1962 року, коли "Ентерпрайз" миттєво приєднався до морської блокади острова, ставши нездоланним сталевим аргументом у найнебезпечнішій геополітичній грі ХХ століття. Відтоді війна стала глобальною у найпрямішому сенсі цього слова.

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Яку спадщину залишив "Великий Е" для військово-морських флотів майбутнього?

Вплив USS Enterprise на глобальну військову доктрину неможливо переоцінити. Він перетворив авіаносець із простого плавучого аеродрому на суверенну, абсолютно автономну територію, здатну проєктувати силу на цілі континенти. Завдяки відсутності величезних паливних цистерн для власних двигунів, конструктори змогли виділити колосальні об'єми під авіаційне пальне та боєприпаси для палубної авіації – від важких штурмовиків A-6 Intruder до легендарних винищувачів F-4 Phantom. Це означало кардинальне збільшення кількості бойових вильотів, безпрецедентну вогневу міць і здатність місяцями перебувати у зоні конфлікту, як от у В'єтнамі.

Прослуживши понад півстоліття, "Великий Е" став безпосереднім свідком і активним учасником ключових подій Холодної війни та сучасних конфліктів на Близькому Сході. Виведений з активної експлуатації у 2012 році та офіційно списаний у 2017, корабель поставив перед інженерами новий виклик, аналогів якому не було в історії – як безпечно утилізувати гіганта з вісьмома ядерними реакторами. Навіть станом на 2026 рік процес деактивації та розбирання корпусу USS Enterprise триває – як виявилося, він є однією з найскладніших екологічних та інженерних операцій у світі. Суворий урок для проєктування наступних поколінь бойових кораблів.

Та хай там як, спадщина USS Enterprise продовжує жити у кожному сучасному атомному авіаносці класів Nimitz та новітньому Gerald R. Ford. Їх будують з глибоким урахуванням як інженерних тріумфів, так і логістичних помилок свого великого пращура, і закладають меншу кількість, але значно потужніші та простіші в обслуговуванні реактори.

24 вересня 1960 року людство не просто спустило на воду черговий корабель. Того осіннього дня у води Атлантики увійшла абсолютно нова епоха військово-морської могутності – епоха, де швидкість, абсолютна автономність і нищівна сила злилися воєдино завдяки приборканому атому. І хоча сьогодні сталевий корпус першого атомного левіафана методично розрізають на метал у сухих доках, його грізна тінь назавжди залишиться на картах світових океанів, нагадуючи про день, коли географія остаточно перестала бути перешкодою для військової стратегії.