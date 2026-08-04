Именно тогда одна дипломатическая нота, по крайней мере теоретически, могла бы предотвратить общеевропейскую катастрофу. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

4 августа 1914 года – ночь, когда Европа еще могла выбраться из пропасти

4 августа 1914 года Британская империя сделала шаг, который превратил локальный балканский конфликт в войну континентального, а впоследствии и мирового масштаба. Решение Лондона не было причиной – оно стало реакцией на грубое нарушение нейтралитета Бельгии, которую немецкие войска пересекли в рамках своего плана быстрого удара по Франции.

В тот день Великобритания вступила в Первую мировую войну. Но, конечно, для британского правительства это был не только вопрос морали или международного права, но и собственной безопасности, а также баланса сил в Европе. И все это в условиях, когда дипломатия уже не успевала за темпами мобилизации, железных дорог и влияния воинственных генералов.

Чтобы понять, почему британская реакция была столь жесткой, нужно вспомнить 1839 год и Лондонский договор, гарантировавший нейтралитет Бельгии. Именно эта международная договоренность стала одним из главных юридических и политических оснований для вступления Великобритании в войну.

Германия, согласно так называемому плану Шлиффена, рассчитывала на молниеносный марш через бельгийскую территорию, надеясь обойти французские укрепления и быстро заставить Париж капитулировать. Но у этого плана был один недостаток – он почти автоматически втягивал в конфликт Великобританию, которая не могла допустить, чтобы морское и континентальное равновесие было нарушено в пользу Берлина.

Парадоксально, но факт – немецкое руководство, гнавшись за быстрой победой, ускорило и формирование коалиции против себя. Впрочем, это не было мгновенным решением – последние дни перед британским объявлением войны были наполнены нервными консультациями и спорами. В Лондоне не все сразу стремились к войне с непредсказуемой ценой.

Но после нарушения бельгийского нейтралитета и роста военной угрозы сомнения начали таять. Тем более что еще до этого Германия пыталась изолировать Францию, Россия начала мобилизацию, а Австро-Венгрия нанесла удар по Сербии. Сработал механизм союзов и ультиматумов, что вызвало эффект домино.

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Действительно ли так называемое "недоразумение Лихновского" ускорило войну?

Великобритания летом 1914 года не была автоматически обречена на войну, но ее позиция имела большое значение для всей Европы. В конце концов, 4 августа британское правительство объявило Германии войну. Сопротивление бельгийцев, реакция Лондона и стойкость французов нарушили логику молниеносной кампании немцев. Война стала обрастать окопами, артиллерией, грязью – и превратилась в многолетнюю изнурительную борьбу.

Существует мнение, что этого можно было бы избежать, если бы кайзер Германии Вильгельм II отказался от вторжения в Бельгию, если бы возобладал более хладнокровный расчет и дипломаты выиграли бы еще несколько дней. Тогда у Великобритании, возможно, не было бы столь быстрого и неоспоримого повода для вступления в войну.

Но случилось так называемое "недоразумение Лихновского". Под этим названием подразумевают дипломатический эпизод, связанный с немецким послом в Лондоне Карлом Максимилианом фон Лихновским. Дело в том, что он передавал в Берлин свои впечатления о намерениях Великобритании сохранить нейтралитет – если Германия не будет атаковать Францию через Бельгию.

Однако в немецком руководстве увидели только первую часть, а от слова "если" решили не читать. Так в официального Берлина возникла опасная иллюзия, что помешала пересмотреть или хотя бы более тщательно взвесить свое решение о вторжении в Бельгию. Но Германия избрала путь силы, поэтому и Великобритания избрала путь решительного ответа.