У Львові на вулиці Науковій 7 вересня поліцейські затримали 2 грабіжників, які підрізали та пограбували чоловіка. Львів'янин був на межі життя та смерті – зловмисники поцілили ножем у пахову артерію.

Патрульні приїхали на місце злочину через 5 хвилин, але постраждалий вже лежав на землі, стікаючи кров'ю. Про це повідомила у фейсбуці Патрульна поліція Львівщини.

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Що саме сталось на Науковій

Чоловіки вирішили пограбувати 29-річного львів'янина близько 10 вечора на вулиці Науковій. З вікон своєї квартири це побачила жінка. Стурбована львів'янка зателефонувала до поліції. Вона розповіла, що під її вікнами двоє людей б'ють чоловіка.

Бачу через вікно, як невідомі б'ють лежачого,

– розповіла жінка поліцейським.

Коли патрульні приїхали за викликом, чоловік лежав на землі та стікав кров'ю. Біля нього стояла спантеличена подруга. Правоохоронці побачили у постраждалого 2 ножові поранення – на животі та в районі паху. Останнє було особливо серйозним – у чоловіка була пошкоджена артерія. Патрульні, не зволікаючи, наклали львів'янину джгут на ногу. Таким чином вони зупинили артеріальну кровотечу.



Саморобний ніж грабіжників знайшли неподалік / Фото Патрульної поліції Львівщини

Грабіжники не встигли втекти

Поруч з місцем злочину, окрім 42-річної подруги потерпілого, стояли ще 2 чоловіків. Вони сказали, що просто проходили повз. Проте жінка розповіла, що саме ці чоловіки напали з ножем на її знайомого. Також львів'янка додала, що зловмисники вкрали в потерпілого золотий ланцюжок і гаманець. Поліцейські з'ясували, що нападники навіть й не думали, що хтось викличе поліцію, тому не встигли втекти.

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Як патрульні знайшли вкрадені речі

Правоохоронці негайно затримали чоловіків. У 32-річного нападника під час поверхневої перевірки виявили золотий ланцюжок потерпілого. Проте за словами жінки, що її друга підрізав інший затриманий.

Пізніше патрульні знайшли й інші речі. Неподалік лежав саморобний ніж, банківські картки та гаманець. Поруч з будинком поліцейські знайшли телефон потерпілого.

Пораненого чоловіка відвезли до лікарні, а на місце злочину приїхали слідчі.

У кишені одного з нападників знайшли золотий ланцюжок потерпілого / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Що загрожує нападникам

Нападників відправили у відділок. Зловмисника, який підрізав чоловіка, затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі. Слідчі приймають рішення щодо іншого нападника. Попередня кваліфікація події – умисне тяжке тілесне ушкодження. За такий злочин зловмисникам загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.



Грабіжники забрали у чоловіка золотий ланцюжок, телефон та гаманець / Фото Патрульної поліції Львівщини