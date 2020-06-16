Літературно-меморіальний музей Івана Франка планують оновити до 80-річчя його функціонування. Передбачена реалізація кількох проєктів, з-поміж яких і "діджиталізація" будинку та "Живі вікна".

Проєкт має назву "Музей людей: Дім. Храм. Форум" та покликаний показати музей Франка, як музей усіх людей, які там працюють, повідомляє Galnet.

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В музеї планують представити 3D модель вілли Франка та реалізують візуальний проєкт "Живі вікна".



Вілла розташована на вулиці Івана Франка / Фото Твоє місто

Зокрема за допомогою сучасних проєкційних технологій у вікнах Франкової вілли "оживуть" силуети її мешканців.

Звичайні перехожі і водії, які проїжджають повз музей побачать, що ввечері наші вікна "оживають". Силуети рухатимуться. І це делікатний момент без втручання в меморіальну цінність музею. Це приверне увагу – зовнішня реклама, але із сенсом, – розповів директор музею Богдан Тихолоз.



Так зсередини виглядає одна з кімнат будинку / Фото Дім Франка

Окрім застосування сучасних технологій, реновація музею здійснюватиметься за двома іншими проєктами "Franko made in the U.S.S.R.", та "Franko Laboratorium 2.0".

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