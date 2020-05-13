Нетуристичний Львів: фото "Фабрики повидла" у Львові, яку планують реставрувати

Жовківська рогатка або "Фабрика повидла" розташована на вулиці Богдана Хмельницього у Львові. Будівлю рідко відвідують туристи, адже вона стоїть за межами туристичних маршрутів та побудована ще на початку минулого століття. Сьогодні фабрику планують перетворити на культурний центр.

До 1931 року тут проходила межа між містом та селом Знесіння, пише видання Фотографії Старого Львова.

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Саме на в'їздах у місто колись і будували такі "рогатки" – контрольно-пропускні пункти, призначенням яких були збирати мито з селян, які їхали торгувати до Львова. "Фабрика повидла" якраз і була однією з таких рогаток.



Так виглядала рогатка в 30-х роках минулого століття / фото: Lviv1256

Назва фабрики виникла десь у 2000-х роках. Проте добре прижилася та використовується до сьогодні.

Минуле цієї будівлі досі до кінця не відоме. Відомий львовознавець Ігор Мельник стверджує, що саме ця неоготична будівля побудована для фабрики спиртових виробів та підсолоджених трунків "Й. Корнік і син".



Сьогодні будівля в занедбаному стані / фото: Фейсбук

Сама споруда складається з двох поверхів, підвалу та чотириповерхової вежі. З боку міста вежа має високу обшарпану стіну, а неоготичні елементи фасаду розташовані з внутрішнього боку фабрики.

В радянські часи тут в різні періоди розміщувалась консервний та винний заводи, а пізніше овочева база. З 90-х років будівля стоїть порожньою.



Фабрику планують відреставрувати / фото: Zaxid.net

Проте вже у 2009 році приміщення фабрики використовують для проведення різних мистецьких фестивалів.



Всередині розмістять культурний центр / фото: Zaxid.net

Надію на друге життя будівля отримала у 2015 році. Австрійський історик та меценат Гаральд Біндер викупив будівлі "Фабрики повидла", а через рік австрійська компанія Atelier Stephan Rindler розробила проєкт реконструкції "Фабрики повидла". В планах є перебудова частини приміщення, яке збудоване в 30-х роках ХХ століття. Натомість центральна будівля і вежа зазнає реставрації.

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Влада міста також планує оживити район / фото: Zaxid.net