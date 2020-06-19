У Львові закінчилась реконструкція пам'ятки архітектури – вілли Бачевських. Раніше будівлю незаконно перефарбовували, міняли вікна та робили надбудови. Історія вілли та як виглядає споруда сьогодні – читайте в матеріалі.

Про кінець реставраційних робіт повідомляє Дім 24 з посиланням на заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка.

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Колір фасаду та вікна повернули до автентичного вигляду. Також відновили оригінальні двері вілли із завісами, а ручку підібрали схожу до автентичної.



Сьогодні вілла виглядає так / Фото Lviv1256

Раніше приватне підприємство, яке орендувало приміщення, незаконно перефарбували будівлю з бежевого у сірий колір. Пізніше над віллою надбудували скляне приміщення та замінили старі вікна.



Орендаторі не мали права робити цю надбудову / Фото Galnet

Сьогодні будівлю орендує "ПриватБанк", а всередині облаштують новий центр для VIP-клієнтів установи.



Так виглядає основний вхід у віллу / Фото Lviv1256

Історія вілли Бачевських

Вілла Бачевських є пам'яткою архітектури місцевого значення та була розроблена архітектором Вітольдом Якимівським. Історія приміщення бере свій початок у 1926 році. Архітектор – Вітольд Якімовський.



Такий вигляд мала вілла до початку незаконних втручань у дизайн / Фото 032

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Саме в цьому будинку на вулиці Pełczyńska, 35 (нині Вітовського) проживав власник лікеро-горілчаної фабрики Стефан Бачевський. За часів панування Польщі тут працював почесний консулят Австрії, а в часи СРСР – дитячий садок.