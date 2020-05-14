Владислав Городецький або "київський Гауді": найвідоміші роботи архітектора – фото

Владислав Городецький – український архітектор, мандрівник, та мисливець. Городецький є поляком за походженням та автором "Будинку з химерами" в Києві. Він вважається з одним з найцікавіших архітекторів XX століття, входив до числа перших киян, які придбали собі авто в Києві, а смерть застала його в Тегерані. Більше про видатного архітектора – в матеріалі.

Владислав Городецький – нащадок польського шляхетського роду, який власними силами заробив собі ім'я та значні статки, а через прихід більшовиків до влади втратив усе та емігрував, повідомляє Дім 24.

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Хоч Городецький і народився на Вінниччині, навчався він в Одесі а потім у Санкт-Петербурзі. Проте його професійна кар'єра почалась в Києві, де він отримав першу практику та оселився.



Владислав Городецький / фото: Вікіпедія

Саме в Києві він береться за спорудження родинної усипальні баронів Штейнгейлів на Аскольдовій могилі, сажкового павільйону та тиру Київського відділу імператорського товариства правильного полювання.

Завдяки численним знайомствам та дрібним замовленням Городецький встигає заробити собі ім'я та гроші в місті. Тоді він закладає власну фірму та одним з перших купує власне авто.

Пізніше Городецькому довіряють великий містобудівний проєкт – розпланування колишньої садиби професора Мерінга в центрі Києва. Після завершення будівництва, в місті з'явились 4 нові вулиці, а сам Городецький оселився в одній з новобудов.

Саме Владислав Городецький став автором проєктів будівлі сучасного міністерства юстиції, Національного художнього музею та "Будинку з химерами".



Будівництво було дороговартісним на той час / фото: Kraina.ua

Існує легенда, що дивний будинок з'явився внаслідок суперечки між власником ділянки на Банковій, Городецьким, та іншим архітектором Олександром Кобелєвим, який не вірив, що на цьому місці можна щось збудувати.

Проте рівно за два роки на вулиці Банковій, 10 постав відомий сьогодні "Будинок з химерами", після якого, Городецького прозвали "київським Гауді" через нестандартних тварин на фасаді будівлі.



Городецький з носорогом / фото: книга "Відомі поляки Вінничини"

Городецький також любив подорожі і мисливство. За кілька років він встиг відвідати Сибір, Алтай, Кавказ, Закаспійський край, Персію, Монголію, Тибет, Афганістан та на цілий рік вирушив до Африки.

Пізніше до влади в Україні прийшли більшовики і Городецький втратив майже усі свої статки. Саме тому він перебрався до незалежної Польщі, де працював на державних архітектурних замовленнях. Там він обріс численними знайомствами з американцями, які вкладали гроші в розбудову Польщі.



В Києві стоїть пам'ятник відомому архітектору / фото: Соціальні мережі

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Наприкінці життя Владислав Городецький отримує архітектурну роботу в Ірані, де в 1930 році помирає від інфаркту.

Сьогодні на честь відомого архітектора назвали одну з вулиць міста Києва.