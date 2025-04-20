Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @mariya_vasylyshyn.

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Как обустроить жизнь в маленькой квартире

Блогер Мария, которой 20 лет, недавно съехала от родителей и начала жить отдельно. Для своего дома девушка выбрала квартиру в старом австрийском доме, где нет газового отопления.

По словам блогера, она гордится жизнью в своей небольшой квартире. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни и даже второй этаж, где она установила синтезатор и сушильную машину.

Квартира площадью 18 квадратов: смотрите видео

Кроме того, в такой небольшой квартире Мария также принимает гостей. Конечно, есть определенные ограничения, однако – даже на двух человек в таком доме хватает места.

В планировании интерьера есть скрытая мебель – стол, диван раскладывается на двуспальную кровать, а всю мебель можно расставить в квартире, чтобы не мешали.

Как в квартире на 18 квадратов принимать гостей: смотрите видео

К слову, ранее блогерша поделилась советами, как подготовиться к переезду. По ее словам, эти легкие советы позволят избежать хаоса во время сборки и разборки вещей.