Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @mariya_vasylyshyn.

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Як облаштувати життя у маленькій квартирі

Блогерка Марія, якій 20 років, нещодавно з'їхала від батьків та почала жити окремо. Для свого дому дівчина обрала квартиру у старому австрійському будинку, де немає газового опалення.

За словами блогерки, вона пишається життям у своїй невеличкій квартирі. Тут є все необхідне для комфортного життя та навіть другий поверх, де вона встановила синтезатор та сушильну машину.

Квартира площею 18 квадратів: дивіться відео

Крім того, у такій невеличкій квартирі Марія також приймає гостей. Звісно, є певні обмеження, однак – навіть на двох людей у такому помешканні вистачає місця.

У плануванні інтер'єру є приховані меблі – стіл, диван розкладається на двоспальне ліжко, а всі меблі можна розставити у квартирі, аби не заважали.

Як у квартирі на 18 квадратів приймати гостей: дивіться відео

До слова, раніше блогерка поділилася порадами, як підготуватися до переїзду. За її словами, ці легкі поради дозволять уникнути хаосу під складання та розбирання речей.