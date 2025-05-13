В отличие от плитки или ламината, паркет изготовлен из натурального дерева, которое быстро впитывает красители. Поэтому очень важно знать, какие средства можно использовать без риска повредить поверхность. Чем же очищать паркет в этом случае, рассказывает 24 Канал.

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Действовать нужно быстро

Чем раньше вы заметите пятно, тем больше шансов его полностью удалить. Свежая краска не успевает впитаться в поры древесины, поэтому ее можно снять более щадящими способами.

Средства для удаления краски с паркета

Мыло с водой.

Если пятно свежее, смешайте теплую воду с жидким мылом или моющим средством для посуды. Намочите мягкую тряпку и осторожно вытирайте краску. Не заливайте водой паркет – избыток влаги может повредить древесину.

Спирт или водка.

Подходит для свежих пятен или слабо впитанной краски. Нанесите спирт на ватный диск. Протирайте пятно легкими движениями. После обработки вытрите место влажной тряпкой насухо.

Средство для снятия лака (без ацетона).

Может помочь, если спирт не дал результата. Выбирайте средство без ацетона – оно менее агрессивное к древесине. Протестируйте на незаметном участке. Наносите ватной палочкой точечно, не оставляя жидкость долго на поверхности.

Уксус.

Разбавьте уксус водой в пропорции 1:1. Используйте как мягкий очиститель для старых пятен. Вытирайте влажной тряпкой, а затем сухой.

Краска для волос может въедаться в поверхность / Фото Freepik

Специальные средства для древесины

Если никакие домашние способы не сработали, в строительных или хозяйственных магазинах можно найти средства, предназначенные для очистки паркета от пятен. Выбирайте те, что указаны как безопасные для деревянного покрытия или для удаления красителей.

Чего не стоит делать

Не используйте ацетон или растворитель – они могут испортить лаковое покрытие или оставить след на дереве.

Также не трите паркет абразивными губками – это повредит верхний слой паркета.

Кроме того, не увлажняйте поверхность чрезмерно – древесина чувствительна к влаге, особенно без надлежащего защитного покрытия.

Что делать, если пятно въелось

Если пятно от краски уже высохло и впиталось в древесину, попробуйте мягкое шлифование наждачной бумагой зернистостью 240 – 320. После удаления пятна нанесите новый слой лака или масла на этот участок.

В сложных случаях лучше обратиться к специалисту по реставрации паркета.

К слову, пятно от краски для волос – это неприятная проблема на любой поверхности. Но в большинстве случаев ее можно очистить.