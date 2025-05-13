На відміну від плитки чи ламінату, паркет виготовлений з натурального дерева, яке швидко вбирає барвники. Тому дуже важливо знати, які засоби можна використовувати без ризику пошкодити поверхню. Чим же очищати паркет у цьому випадку, розповідає 24 Канал.

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Діяти потрібно швидко

Чим раніше ви помітите пляму, тим більше шансів її повністю видалити. Свіжа фарба не встигає вбратися в пори деревини, тому її можна зняти більш щадними способами.

Засоби для видалення фарби з паркету

Мило з водою.

Якщо пляма свіжа, змішайте теплу воду з рідким милом або мийним засобом для посуду. Намочіть м’яку ганчірку й обережно витирайте фарбу. Не заливайте водою паркет – надлишок вологи може пошкодити деревину.

Спирт або горілка.

Підходить для свіжих плям або слабко вбраної фарби. Нанесіть спирт на ватний диск. Протирайте пляму легкими рухами. Після обробки витріть місце вологою ганчіркою насухо.

Засіб для зняття лаку (без ацетону).

Може допомогти, якщо спирт не дав результату. Вибирайте засіб без ацетону – він менш агресивний до деревини. Протестуйте на непомітній ділянці. Наносьте ватною паличкою точково, не залишаючи рідину довго на поверхні.

Оцет.

Розбавте оцет водою у пропорції 1:1. Використовуйте як м’який очищувач для старіших плям. Витирайте вологою ганчіркою, а потім сухою.

Фарба для волосся може в’їдатися у поверхню / Фото Freepik

Спеціальні засоби для деревини

Якщо жодні домашні способи не спрацювали, у будівельних або господарських магазинах можна знайти засоби, призначені для очищення паркету від плям. Обирайте ті, що зазначені як безпечні для дерев’яного покриття або для видалення барвників.

Чого не варто робити

Не використовуйте ацетон або розчинник – вони можуть зіпсувати лакове покриття або залишити слід на дереві.

Також не тріть паркет абразивними губками – це пошкодить верхній шар паркету.

Крім того, не зволожуйте поверхню надмірно – деревина чутлива до вологи, особливо без належного захисного покриття.

Що робити, якщо пляма в'їлася

Якщо пляма від фарби вже висохла і вбралася в деревину, спробуйте м’яке шліфування наждачним папером зернистістю 240 – 320. Після видалення плями нанесіть новий шар лаку або масла на цю ділянку.

У складних випадках краще звернутися до фахівця з реставрації паркету.

До слова, пляма від фарби для волосся – це неприємна проблема на будь-якій поверхні. Але в більшості випадків її можна очистити.