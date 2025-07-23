И хотя часто клещей связывают с лесами, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, на самом деле они активно размножаются просто у вас во дворе – в высокой траве, густых кустах, под листьями или дровами. Проверенные способы, как обезопасить свой двор, рассказываем дальше.

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Поддерживайте чистоту во дворе

Ухоженный двор – первая защита от клещей. Регулярно убирайте опавшие листья, обрезайте кусты, не оставляйте куч скошенной травы или дров. Такие места привлекают не только клещей, но и грызунов, которые их переносят.

Косите траву регулярно

Клещи не любят коротко подстриженную траву. Чем реже вы косите газон, тем удобнее становится среда для этих вредителей. Содержание низкой растительности на участке значительно уменьшает риск их появления.

Создайте барьер

Высыпьте полосу древесной щепы или гравия между лесом (или дикой зоной) и вашим двором. Такой сухой барьер затрудняет клещам путь к вашей территории.

Натуральные репелленты

Для тех, кто ищет более экологичные решения, есть эфирные масла: лаванда, эвкалипт, лимон. Разведите несколько капель в воде и распылите во дворе, особенно возле кустарников и заборов.

Клещи могут жить и во дворе / Фото Freepik

Естественные враги клещей

Куры, цесарки и некоторые птицы питаются клещами. Чтобы привлечь их, можно установить кормушки, ванночки или даже завести домашнюю птицу.

Пускайте больше солнца

Клещи не любят солнце. Поэтому обрезайте деревья и кусты, чтобы больше прямых лучей попадало на двор – это сделает среду менее привлекательной для вредителей.

Обратитесь к профессионалам

Если клещей много и самостоятельные методы не помогают – время вызывать специалистов. Эксперты по дезинсекции разработают персонализированный план борьбы, проведут обработку и помогут контролировать ситуацию в долгосрочной перспективе.

Кстати, некоторые растения не по нраву клещам, поэтому можно посадить еще и цветы, которые станут защитой и одновременно украсят участок.