І хоча часто кліщів пов’язують із лісами, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, насправді вони активно розмножуються просто у вас на подвір’ї – у високій траві, густих кущах, під листям або дровами. Перевірені способи, як убезпечити свій двір, розповідаємо далі.

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Підтримуйте чистоту на подвір’ї

Доглянуте подвір’я – перший захист від кліщів. Регулярно прибирайте опале листя, обрізайте кущі, не залишайте куп скошеної трави чи дров. Такі місця приваблюють не лише кліщів, а й гризунів, які їх переносять.

Косіть траву регулярно

Кліщі не люблять коротко підстрижену траву. Чим рідше ви косите газон, тим зручнішим стає середовище для цих шкідників. Утримання низької рослинності на ділянці значно зменшує ризик їх появи.

Створіть бар’єр

Висипте смугу деревної тріски або гравію між лісом (чи дикою зоною) і вашим подвір’ям. Такий сухий бар’єр ускладнює кліщам шлях до вашої території.

Натуральні репеленти

Для тих, хто шукає більш екологічні рішення, є ефірні олії: лаванда, евкаліпт, лимон. Розведіть кілька крапель у воді та розпиліть у дворі, особливо біля чагарників і парканів.

Кліщі можуть мешкати й у дворі / Фото Freepik

Природні вороги кліщів

Кури, цесарки та деякі птахи харчуються кліщами. Щоб привабити їх, можна встановити годівнички, ванночки або навіть завести домашню птицю.

Пускайте більше сонця

Кліщі не люблять сонце. Тому обрізайте дерева й кущі, щоб більше прямих променів потрапляло на двір – це зробить середовище менш привабливим для шкідників.

Зверніться до професіоналів

Якщо кліщів багато і самостійні методи не допомагають – час викликати фахівців. Експерти з дезінсекції розроблять персоналізований план боротьби, проведуть обробку і допоможуть контролювати ситуацію в довгостроковій перспективі.

До речі, деякі рослини не до вподоби кліщам, тож можна посадити ще й квіти, які стануть захистом і водночас прикрасять ділянку.