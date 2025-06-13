Так, при выборе нового дома следует обратить внимание на 6 обязательных вещей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Metro.

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Краны и душ

При осмотре дома это может показаться странным, но проверить это надо обязательно. Так, эксперты советуют открыть все краны, а также душ, чтобы проверить давление воды и стабильность подачи горячей воды, чтобы в будущем это не стало разочарованием.

Посетите дом в разное время суток

Неважно, говорится об аренде или покупке нового жилья, но специалисты советуют посещать дом или квартиру в разное время суток. Возможно, улица кажется спокойной в 11:00, но что здесь происходит вечером? Поэтому, по возможности, эксперты советуют посещать новый дом в разное время суток или по крайней мере обращать внимание на движение транспорта, или расположенные поблизости кафе, клубы и тому подобное.



Что надо проверить перед переездом / Фото Freepik

Проверьте наличие свежей краски

Свежеокрашенные стены могут казаться плюсом, но они также могут скрывать влажность и плесень. Плохая вентиляция и плесень могут привести к проблемам со здоровьем и дорогостоящему ремонту в будущем, поэтому всегда следует проверять все углы, потолка и особенно ванную комнату.

Проверьте сигнал телефона

Если работать из дома, то важно, чтобы в доме был стабильный и качественный сигнал мобильной сети и интернета. Некоторые здания с толстыми стенами могут блокировать сигнал, поэтому это также следует всегда проверять.



Обязательные проверки перед переездом / Фото Freepik

Уточните, что входит в стоимость

Всегда уточняйте, что входит в комплект аренды или покупки жилья. Точно останется тот удобный диван в гостиной? Или, возможно, надо будет покупать собственную стиральную машину, потому что владельцы забирают старую? Не следует делать никаких предположений, лучше всегда спрашивать прямо, даже если эти вопросы кажутся странными.

Откройте окна и двери

Незначительная проверка, как открываются окна и двери, поможет сразу оценить, будут ли в доме сквозняки. Неплотно закрепленные фурнитура или замки, которые кажутся ненадежными, могут стать причиной многих проблем, поэтому их сразу надо проверять.

Ранее эксперты поделились советами, что выбросить перед переездом. Так, существует по меньшей мере 10 категорий вещей, от которых можно избавиться.