Так, під час вибору нової домівки слід звернути увагу на 6 обов'язкових речей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.

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Крани та душ

Під час огляду будинку це може здатися дивним, але перевірити це треба обов'язково. Так, експерти радять відкрити усі крани, а також душ, щоб перевірити тиск води та стабільність подачі гарячої води, аби у майбутньому це не стало розчаруванням.

Відвідайте дім у різний час доби

Неважливо, мовиться про оренду чи купівлю нового житла, але фахівці радять відвідувати будинок чи квартиру у різний час доби. Можливо, вулиця здається спокійною об 11:00, але що тут відбувається ввечері? Тому, за можливості, експерти радять відвідувати новий дім у різний час доби або принаймні звертати увагу на рух транспорту, чи розташовані поблизу кафе, клуби тощо.



Що треба перевірити перед переїздом / Фото Freepik

Перевірте наявність свіжої фарби

Свіжо пофарбовані стіни можуть здаватися плюсом, але вони також можуть приховувати вологість і цвіль. Погана вентиляція та пліснява можуть призвести до проблем зі здоров'ям та дорогого ремонту у майбутньому, тому завжди слід перевіряти усі кути, стелі та особливо ванну кімнату.

Перевірте сигнал телефону

Якщо працювати з дому, то важливо, аби в оселі був стабільний та якісний сигнал мобільної мережі та інтернету. Деякі будівлі з товстими стінами можуть блокувати сигнал, тому це також слід завжди перевіряти.



Обов'язкові перевірки перед переїздом / Фото Freepik

Уточніть, що входить до вартості

Завжди уточнюйте, що входить до комплекту оренди чи купівлі житла. Точно залишиться той зручний диван у вітальні? Чи, можливо, треба буде купувати власну пральну машину, бо власники забирають стару? Не слід робити жодних припущень, краще завжди запитувати прямо, навіть якщо ці питання здаються дивними.

Відчиніть вікна та двері

Незначна перевірка, як відкриваються вікна та двері, допоможе відразу оцінити, чи будуть у домі протяги. Нещільно закріплені фурнітура або замки, які здаються ненадійними, можуть стати причиною багатьох проблем, тому їх відразу треба перевіряти.

Раніше експерти поділилися порадами, що викинути перед переїздом. Так, існує щонайменше 10 категорій речей, яких можна позбутися.