Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера @_cikaviy_.

Интересно Декор из ничего: как превратить тубусы из-под чипсов в изысканные органайзеры

Как блогер построил дом из коробок

Мужчина решил построить дом из картонных коробок, который бы защищал от снега и дождя. Так, чтобы конструкция имела вес, не сломалась от первого же порыва ветра, а также держала тепло, внутрь коробок положили минвату.

Вместо цемента, картонные "блоки" скрепляли обычным скотчем. Также в доме установили окна и двери, а односкатную крышу сделали из ДСП.

Чтобы картонный дом мог выдержать непогоду, его сначала оббили пленкой и сеткой, а после – заштукатурили.

Внутри дом также сделали полноценным. Электричество, обои на стенах и минимальная мебель превращают кучу картонных коробок в полноценный дом.

Дом из картонных коробок: смотрите видео

В сети пользователи добавляют, что такой домик стал бы хорошим местом для детских игр и развлечений.