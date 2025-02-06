Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогера @_cikaviy_.

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Як блогер побудував будинок з коробок

Чоловік вирішив побудувати будинок з картонних коробок, який би захищав від снігу та дощу. Так, щоб конструкція мала вагу, не зламалася від першого ж пориву вітру, а також тримала тепло, всередину коробок поклали мінвату.

Замість цементу, картонні "блоки" скріплювали звичайним скотчем. Також у домі встановили вікна та двері, а односкатний дах зробили з ДСП.

Щоб картонний будинок міг витримати негоду, його спочатку оббили плівкою та сіткою, а після – заштукатурили.

Всередині будинок також зробили повноцінним. Електрика, шпалери на стінах та мінімальні меблі перетворюють купу картонних коробок на повноцінний дім.

Дім з картонних коробок: дивіться відео

У мережі користувачі додають, що такий будиночок став би гарним місцем для дитячих ігор та розваг.