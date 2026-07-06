Специалисты Love Deco рассказали, как правильно выбрать место для телевизора, чтобы смотреть любимые фильмы и сериалы было максимально комфортно.

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Каким должно быть расстояние до телевизора?

Эксперты рекомендуют придерживаться простого правила: расстояние между человеком и экраном должно составлять примерно 1,5–2,5 диагонали телевизора. Ориентировочные рекомендации выглядят так:

телевизор 32 дюйма (80 сантиметров) – расстояние 1,2–2 метра;

телевизор 40 дюймов (102 сантиметра) – 1,5–2,5 метра;

телевизор 50 дюймов (127 сантиметров) – 2–3 метра.

Именно такое расстояние позволяет комфортно воспринимать изображение и снижает нагрузку на глаза.

На какой высоте крепить телевизор?

Не менее важно правильно определить высоту установки. Специалисты советуют размещать телевизор так, чтобы центр экрана находился примерно на уровне глаз, когда человек лежит или полусидит в постели. В большинстве случаев оптимальной считается высота 90–110 сантиметров от пола до центра экрана. Впрочем, этот показатель может варьироваться в зависимости от высоты кровати, матраса и привычной позы во время просмотра.

Каким должно быть расстояние до телевизора / Фото Unsplash

Каких ошибок следует избегать?

Чаще всего владельцы квартир допускают несколько распространенных ошибок:

вешают телевизор слишком высоко, почти под потолком;

устанавливают его слишком близко к кровати;

выбирают экран, который не соответствует размерам комнаты;

не учитывают угол наклона головы во время просмотра.

В результате даже несколько часов перед телевизором могут вызвать усталость, боль в шее и перенапряжение глаз. Грамотно установленный телевизор обеспечивает комфортный угол обзора, помогает сохранить правильное положение головы и снижает нагрузку на зрение.

Поэтому перед монтажом стоит заранее определить место просмотра, измерить расстояние до стены и подобрать высоту установки в соответствии со своими привычками. Это позволит сделать просмотр телевизора в спальне максимально комфортным и безопасным.