Фахівці Love Deco розповіли, як правильно визначити місце для телевізора, щоб дивитися улюблені фільми та серіали було максимально комфортно.

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Якою має бути відстань до телевізора?

Експерти рекомендують дотримуватися простого правила: відстань між людиною та екраном повинна становити приблизно 1,5–2,5 діагоналі телевізора. Орієнтовні рекомендації виглядають так:

телевізор 32 дюйми (80 сантиметрів) – відстань 1,2 – 2 метри;

телевізор 40 дюймів (102 сантиметрів) – 1,5 – 2,5 метра;

телевізор 50 дюймів (127 сантиметрів) – 2 – 3 метри.

Саме така дистанція дозволяє комфортно сприймати зображення та зменшує навантаження на очі.

На якій висоті кріпити телевізор?

Не менш важливо правильно визначити висоту встановлення. Фахівці радять розміщувати телевізор так, щоб центр екрана знаходився приблизно на рівні очей, коли людина лежить або напівсидить у ліжку. У більшості випадків оптимальною вважається висота 90 – 110 сантиметрів від підлоги до центру екрана. Втім, цей показник може змінюватися залежно від висоти ліжка, матраца та звичної пози під час перегляду.

Якою має бути відстань до телевізора / Фото Unsplash

Яких помилок варто уникати?

Найчастіше власники квартир припускаються кількох поширених помилок:

вішають телевізор занадто високо, майже під стелею;

встановлюють його надто близько до ліжка;

обирають екран, який не відповідає розмірам кімнати;

не враховують кут нахилу голови під час перегляду.

У результаті навіть кілька годин перед телевізором можуть спричинити втому, біль у шиї та перенапруження очей. Грамотно встановлений телевізор забезпечує комфортний кут огляду, допомагає зберегти правильне положення голови та зменшує навантаження на зір.

Тому перед монтажем варто заздалегідь визначити місце перегляду, виміряти відстань до стіни та підібрати висоту встановлення відповідно до власних звичок. Це дозволить зробити перегляд телевізора у спальні максимально комфортним і безпечним.