Яйца следует хранить в упаковке, чтобы они не впитывали сильные запахи и вкусы других продуктов в холодильнике. Об этом говорит эксперт по пищевой безопасности Закари Картрайт, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Сколько хранить яйца в холодильнике?

Обычно яйца пригодны для употребления в течение 3 – 5 недель содержания в холодильнике.

По словам Картрайта, они часто безопасны еще в течение одной – двух недель после указанной конечной даты на упаковке, если хранились в надлежащих условиях.

Чтобы сохранить свежесть, специалист советует держать яйца в упаковке и острым концом вниз – это помогает удерживать воздушную камеру вверху, замедляя потерю влаги и сохраняя желток по центру.

Также важно хранить яйца в самой холодной части холодильника, а не на дверце, где температура часто колеблется. Сваренные вкрутую яйца (в скорлупе) хранятся около недели.

Яйца следует хранить в упаковке острыми кончиками вниз / Фото Pexels

Обратите внимание! Как лучше готовить яйца – вопрос, вызывающий споры. Одни выбирают масло, другие – сливочное масло, пишет Mashed. Шеф Уильям ДеМарко из Wynn Las Vegas объясняет: Масло лучше всего подходит для яичницы-болтуньи и мягких яиц – оно добавляет насыщенного вкуса и нежной текстуры. Масло нужно для жарки или запекания, ведь выдерживает более высокую температуру. Чтобы яйца не прилипали, дно сковороды следует полностью смазать. Нейтральное масло не перебивает вкус блюда, а оливковое добавляет аромат и хорошо подходит к средиземноморским рецептам.

Как проверить, или яйца еще свежие?

Чтобы проверить, или яйцо еще свежее, можно проделать тест с водой. Для этого стакан с холодной водой. Осторожно опустите яйцо. Если яйцо тонет и ложится на бок – оно свежее. Если тонет, но стоит вертикально – его еще можно есть, но оно старое. Если плавает на поверхности – испортилось, его нужно выбросить. "Этот тест работает, потому что со временем внутри яйца накапливается воздух, и оно становится легче", – объяснил Картрайт.

Важноесли одно яйцо прошло тест, это не означает, что все остальные тоже. Проверяйте каждое отдельно и обязательно обращайте внимание на запах после разбития. Сильный запах серы – явный признак, что яйцо испорчено. Также следует насторожиться, если заметите странный окрас – розовый, зеленый или радужный оттенок белка или желтка. Это может свидетельствовать о бактериальном загрязнении.

Можно ли яйца замораживать?

Яйца можно замораживать, но не в скорлупе. Их следует разбить и взбить вместе перед замораживанием или разделить на белки и желтки. Белки лучше подходят для замораживания, потому что сохраняют текстуру, тогда как к желткам надо добавить немного соли, сахара или кукурузного сиропа, чтобы они не становились слишком густыми. Яйца можно замораживать в формах для льда или маффинов, и они будут храниться до одного года. Также можно приготовить яичницу или омлет и хранить в морозилке 2 – 3 месяца.

