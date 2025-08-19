Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, к счастью, решение уже может быть в вашей кладовой – это яблочный уксус. Это простое натуральное средство может помочь избавиться от плодовых мушек навсегда. Как его правильно использовать, рассказываем далее.

Как избавиться от плодовых мушек дома с помощью уксуса?

Сладкий, ферментированный аромат яблочного уксуса сигнализирует плодовым мушкам о еде, что делает его эффективной природной приманкой.

Чтобы сделать простую домашнюю ловушку из него для насекомых, налейте яблочный уксус в небольшую емкость или миску, чтобы приманить плодовых мушек.

Далее добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Это нарушит поверхностное натяжение, поэтому мухи, которых будет привлекать уксус, будут тонуть.

Для лучшей фиксации накройте миску пищевой пленкой и сделайте в ней небольшие отверстия.

Разместите ловушки в местах скопления плодовых мушек, таких как компостные баки, фруктовые миски, мусоросборники и раковины. Чтобы избежать заражения, расставьте несколько ловушек по всей кухне. А чтобы результат был длительным, лучше ежедневно готовить свежую партию.

