Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, на щастя, рішення вже може бути у вашій коморі – це яблучний оцет. Цей простий натуральний засіб може допомогти позбутися плодових мушок назавжди. Як його правильно використовувати, розповідаємо далі.

Як позбутися плодових мушок вдома за допомогою оцту?

Солодкий, ферментований аромат яблучного оцту сигналізує плодовим мушкам про їжу, що робить його ефективною природною приманкою.

Щоб зробити просту домашню пастку з нього для комах, налийте яблучний оцет у невелику ємність або миску, щоб приманити плодових мушок.

Далі додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Це порушить поверхневий натяг, тому мухи, яких приваблюватиме оцет, будуть тонути.

Для кращої фіксації накрийте миску харчовою плівкою та зробіть у ній невеликі отвори.

Розмістіть пастки в місцях скупчення плодових мушок, таких як компостні баки, фруктові миски, сміттєзбірники та раковини. Щоб уникнути зараження, розставте кілька пасток по всій кухні. А аби результат був тривалим, краще щодня готувати свіжу партію.

